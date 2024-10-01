10月運勢大翻轉！4星座鴻運當頭「愛情、事業雙豐收」

記者黃稜涵／綜合報導

正式迎接10月，除了天氣轉涼之外，運勢也會跟著變動，《搜狐網》點出「10月鴻運當頭」4大星座，一掃之前的不順遂，享受愛情、事業雙豐收的美好！

▲10月「4星座」大轉運，快來看看自己有沒有上榜。（示意圖／視覺中國CFP）



牡羊座



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進入10月，牡羊座的朋友將感受到前所未有的活力與自信，過去幾個月，你們或許經歷了一些挑戰，但在這個月，這一切都將有轉變，在事業上，你們的勇氣與決心成為推動你們前進的強大動力。不論是職場上的競爭還是個人目標的實現，你們都將展現出驚人的適應力與創造力，從而贏得同事與上司的認可，另外，在愛情方面，白羊座的直接與坦率，將幫助他們贏得心儀對象的心，單身的人可能會在社交場合遇到讓自己心動的人，已經有伴侶的人，會享受到更甜蜜的二人世界。

雙子座



對雙子座的朋友來說，10月是展現個人智慧的最佳時機，本個月的職業生涯會有突破性的進展，不論是透過巧妙的策略解決長期存在的問題，還是因為一次成功的談判獲得重要客戶的青睞，都將感受到事業上的成就感。在愛情方面，雙子座的幽默感與多才多藝將吸引異性的注意，單身的雙子座可能會在某個活動中遇到志同道合的人，而已經有伴侶的雙子座則可以透過共同的興趣愛好，加深彼此的感情。

獅子座



進入10月，獅子座的朋友將迎來事業與愛情的雙重豐收，作為天生的領導者，在過去一段時間，可能經歷了一些挫折，但這個月，你們將重拾王者榮耀，獅子座的朋友應該繼續保持自己的領導風格，透過實際行動證明自己的價值。而在愛情方面，你們的熱情與真誠將吸引異性的注意，單身的獅子座有機會遇到命中註定的人，而已經有伴侶的獅子座，則會享受到更加甜蜜的戀愛時光。

雙魚座



10月是雙魚座朋友展現個人魅力的完美時刻，你們天生具有浪漫的氣息與豐富的想像力，在這個月，你們的這些特質將為你們帶來事業上的突破與愛情中的甜蜜，雙魚座的朋友們應該充分利用自己的這些特質，在工作中展現自己的創意與靈感。而在愛情方面，你們的浪漫情懷與細膩情感將吸引異性的注意，單身的雙魚座可能會在某個不經意的瞬間遇到讓自己心動的人，而已經有伴侶的雙魚座，可以透過共同的經歷加深彼此的感情。