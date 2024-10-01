　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10月運勢大翻轉！4星座鴻運當頭「愛情、事業雙豐收」

記者黃稜涵／綜合報導

正式迎接10月，除了天氣轉涼之外，運勢也會跟著變動，《搜狐網》點出「10月鴻運當頭」4大星座，一掃之前的不順遂，享受愛情、事業雙豐收的美好！

▲對於需要感情桃花與人緣桃花的人，可以趁著媽祖聖誕這個吉祥的日子，以誠心祈願的方式，獲得更好的運勢和庇佑。（示意圖／視覺中國CFP）

▲10月「4星座」大轉運，快來看看自己有沒有上榜。（示意圖／視覺中國CFP）

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入10月，牡羊座的朋友將感受到前所未有的活力與自信，過去幾個月，你們或許經歷了一些挑戰，但在這個月，這一切都將有轉變，在事業上，你們的勇氣與決心成為推動你們前進的強大動力。不論是職場上的競爭還是個人目標的實現，你們都將展現出驚人的適應力與創造力，從而贏得同事與上司的認可，另外，在愛情方面，白羊座的直接與坦率，將幫助他們贏得心儀對象的心，單身的人可能會在社交場合遇到讓自己心動的人，已經有伴侶的人，會享受到更甜蜜的二人世界。

雙子座

對雙子座的朋友來說，10月是展現個人智慧的最佳時機，本個月的職業生涯會有突破性的進展，不論是透過巧妙的策略解決長期存在的問題，還是因為一次成功的談判獲得重要客戶的青睞，都將感受到事業上的成就感。在愛情方面，雙子座的幽默感與多才多藝將吸引異性的注意，單身的雙子座可能會在某個活動中遇到志同道合的人，而已經有伴侶的雙子座則可以透過共同的興趣愛好，加深彼此的感情。

獅子座

進入10月，獅子座的朋友將迎來事業與愛情的雙重豐收，作為天生的領導者，在過去一段時間，可能經歷了一些挫折，但這個月，你們將重拾王者榮耀，獅子座的朋友應該繼續保持自己的領導風格，透過實際行動證明自己的價值。而在愛情方面，你們的熱情與真誠將吸引異性的注意，單身的獅子座有機會遇到命中註定的人，而已經有伴侶的獅子座，則會享受到更加甜蜜的戀愛時光。

雙魚座

10月是雙魚座朋友展現個人魅力的完美時刻，你們天生具有浪漫的氣息與豐富的想像力，在這個月，你們的這些特質將為你們帶來事業上的突破與愛情中的甜蜜，雙魚座的朋友們應該充分利用自己的這些特質，在工作中展現自己的創意與靈感。而在愛情方面，你們的浪漫情懷與細膩情感將吸引異性的注意，單身的雙魚座可能會在某個不經意的瞬間遇到讓自己心動的人，而已經有伴侶的雙魚座，可以透過共同的經歷加深彼此的感情。

ET快訊
颱風假高雄百貨爆人潮！　結帳排超長
快訊／17張千萬發票開獎　明細曝光
快訊／93萬人注意！00929配息出爐　年配息率跌破9%
快訊／連江縣今晚6點起停班停課！
快訊／罕見！　00947首次配息決議「不發」
所長遭女毒蟲害死！　同仁淚眼追憶：柯文哲羈押還銷假執勤
快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！　最新預測出爐
快訊／泰國校外教學火燒車！　至少25人死亡
山陀兒要來了！　防颱7大重點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

乳癌治療日新月異　但醫生說的都聽不懂怎麼辦？

山陀兒打破都市傳說！「滯銷大魔王」終於被掃光　一票人吵翻

粉專曝美國預測山陀兒減弱「被東北風壓到廣東」　氣象署：機率低

不斷更新／2縣市「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

「COVID-19解封問卷抽禮券」是假的！羅一鈞：駭客偽冒疾管署發送

快訊／山陀兒颱風來勢洶洶　連江縣今晚6點起停班課

快訊／台中麗寶率先宣布　水陸雙園10／2預防性休園一天

女性友人正常穿　高大男「看到點點」傻了：不知道走光？

颱風假高雄百貨現人潮！唐吉訶德結帳排超長　義享超市生鮮秒掃空

10月運勢大翻轉！4星座鴻運當頭「愛情、事業雙豐收」

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

韓男徒步環島遇親人汪陪走　不捨牠餓壞暖餵食：太可憐

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

乳癌治療日新月異　但醫生說的都聽不懂怎麼辦？

山陀兒打破都市傳說！「滯銷大魔王」終於被掃光　一票人吵翻

粉專曝美國預測山陀兒減弱「被東北風壓到廣東」　氣象署：機率低

不斷更新／2縣市「今晚6點起」停班課　各縣市情況一次看

「COVID-19解封問卷抽禮券」是假的！羅一鈞：駭客偽冒疾管署發送

快訊／山陀兒颱風來勢洶洶　連江縣今晚6點起停班課

快訊／台中麗寶率先宣布　水陸雙園10／2預防性休園一天

女性友人正常穿　高大男「看到點點」傻了：不知道走光？

颱風假高雄百貨現人潮！唐吉訶德結帳排超長　義享超市生鮮秒掃空

10月運勢大翻轉！4星座鴻運當頭「愛情、事業雙豐收」

快訊／「幸運農友」花5180元買肥料　拿到200萬元中獎發票

強颱山陀兒逼近　台東市公所團隊嚴陣以待

乳癌治療日新月異　但醫生說的都聽不懂怎麼辦？

34女學員控告FBI性騷、歧視！　美司法部同意「付7.2億台幣」和解

陸假期大塞車！民眾直接熄火睡覺　警無人機變身鬧鐘「叫醒」車主　

石破茂任日本首相課題多　外媒歸納5大挑戰

第七屆美麗基隆論壇　與業界精英對話攝影創作新機遇

所長抓毒蟲遭撞殉職！家屬盼入警察公墓　張榮興：全力配合

李雅英台續約啤永豐雲豹　想交台灣男友條件公開

波音737方向舵零件有疑慮　美稱恐逾40家業者使用

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

更多熱門

相關新聞

表面正經　私下超悶騷三大星座！

表面正經　私下超悶騷三大星座！

有些星座直率大方，喜怒都彰顯在臉上，但有些星座則是表面正經，私底下超級悶騷，尤其是在愛人或是熟人面前，更是肆無忌憚，快來看看你有沒有上榜。

「3生肖」喜迎3贏！10月好運旺到讓人羨慕

「3生肖」喜迎3贏！10月好運旺到讓人羨慕

「行人優先區」禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗今開打

「行人優先區」禁按喇叭！10月新制懶人包　流感疫苗今開打

最會勾引男人的三星座公開

最會勾引男人的三星座公開

看中1點決定交往　他驚覺被騙「女友是隱藏海后」！

看中1點決定交往　他驚覺被騙「女友是隱藏海后」！

關鍵字：

運勢星座10月事業愛情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

快訊／明天12縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

殉職所長家庭照曝光！　與妻十指緊扣滿眼愛意

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面