真主黨二把手宣布　準備好迎戰以色列地面入侵

▲這是納斯拉勒命喪以軍空襲之後，真主黨二號人物卡西姆首度發表公開談話。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩真主黨二號人物卡西姆（Sheikh Naim Qassem）30日公開發表談話時表示，真主黨已為以色列地面入侵行動做好準備，將持續與以色列作戰。他也說，以色列暗殺領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），組織失去一位領導人、一名兄弟，為在同一次襲擊喪生的所有家屬表示哀悼。

衛報、天空新聞報導，這是納斯拉勒命喪以軍空襲之後，真主黨二號人物卡西姆首度發表公開談話。卡西姆指出，納斯拉勒身亡之後，真主黨失去一位領導人、一名兄弟，也失去多名指揮官，但真主黨仍在對抗以色列。

卡西姆警告，假若以色列想對黎巴嫩發動地面進攻，真主黨戰士們都已經準備好了，「我們有信心，以色列無法實現其目標」、「我們準備好迎接敵人從陸路發動進攻，抵抗力量準備好展開地面交鋒」。他也把矛頭指向美國，指責美國對於以色列發動屠殺給予無止盡的支持。

另一方面，卡西姆也提及真主黨接班人一事，強調會盡早進行相關事宜。納斯拉勒親戚、真主黨執行委員會主席薩法丁（Hashem Safieddine）被視為是最有可能接班的人選，他的兒子娶了伊朗已故軍官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的女兒。

▼群眾觀看卡西姆發表演說。（圖／路透）