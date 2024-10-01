市議員謝美英關切獨老善終問題　張善政允諾：列施政重點

▲市議員謝美英關切獨老善終問題。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會30日進行市長施政報告，市議員謝美英質詢詢市立醫院籌設進度，並要求市府團隊盤點全市「獨老」、「半獨老」狀況，確實掌握、列冊，並研議提升桃園「獨老救援鈴安裝率」。

衛生局長賈蔚答詢表示，市立醫院選址目前已完成19處初步評估，年底前提報3至5處給市長參考，謝美英說，要盡快定奪，不要讓市立醫院選址淪為炒房工具。又，謝美英詢問中壢青埔清華醫院進度時，副市長王明鉅回答：高醫大萌生打退堂鼓念頭，目前雙方還在溝通。

謝美英表示，桃園市是六都當中唯一沒有市立醫院的，長期存在著醫療量能不足、資源分配不均的問題，籌設過程遇到任何瓶頸，都應提前因應、努力突破。

謝美英也指出，台灣明年將邁入超高齡社會，內政部估算獨居長者67萬人，衛福部推估僅39萬人，但全台僅5萬人列冊。不僅數字落差大，真正需要被關懷的獨老人數恐怕遠遠被低估。她要求市府團隊盤點全市「獨老」、「半獨老」狀況，確實掌握、列冊，並研議提升桃園「獨老救援鈴安裝率」。

謝美英指出，上個月為止，「獨居長者緊急救援裝置」六都安裝率為：新北40.4%、台北37%、桃園35.5%、台中23.3%、台南23.1%、高雄17.6%。甚至，全台有一半縣市安裝率不到兩成。根據分析，安裝率低的原因是：有的長者擔心造成他人困擾、有的自認在家安全，不必裝設。

謝美英呼籲市府全面推動安全通報系統，加強建置「獨老救援鈴」，在第一時間降低意外風險。她強調，在地安老、智慧照顧是未來趨勢，建置「救援鈴」之外，科技定位穿戴裝置普及率也是我們應該努力的方向，請市長把「獨老善終」的重要課題列入施政重點，當場獲市長張善政認同。