用智能解決長照痛點　臺灣雲市集重塑高齡照護的服務與品質

▲大瑩長照導入智慧長照，透過智慧科技及大數據分析，突破傳統人工排班、司機調度管理及車輛維運的限制。

圖、文／臺灣雲市集提供

根據內政部最新統計，全台已有超過4分之1的縣市進入超高齡社會，推估臺灣全國邁入超高齡社會的時間可能將再提前。「在宅安老」是國家提供給年長者在家照護的長照政策，交通接送是長輩外出行動力的延伸，尤其個案的醫療就醫接送、回診復健等交通接送，對行動不便的長輩來說更是至關重要，隨著老年人口與交通需求的成長後，完善的交通接駁成了一大挑戰...

▲大瑩長照服務公司有照護長者的熱誠，卻長年為虧損的交通派車需求所苦。

大瑩長照服務公司投入長照領域多年，成立秀家人服務體系，期望透過日常腦部認知、肌力記憶訓練，讓長輩們不僅能夠維持原本生活能力，並提供健康、有趣的生活，不因年紀的增長而少了延伸的機會，改善許多長輩的日常。

大瑩長照董事長邱暉智直言，只是近年來，大瑩長照面對直線上升的個案交通接駁需求，投注大量人力，但是每一年基本上也虧損三、四百萬左右，在疫情的時候甚至虧損到了七、八百萬。

關鍵點在於長輩常有行程上的變動，連帶影響原本安排好的司機時間，以彰化舉例，從一個派案人員增加到四個派案人員，每天從早上九點工作到晚上十點，但每個月的趟數依然停留在兩位派案人員時的標準，這讓邱暉智意識到需把派車系統做數位轉型。

導入智慧派車系統 AI自動排班表

因緣際會下，大瑩長照加入了「臺灣雲市集」，採用物宇智能科技的長照據點服務紀錄管理平台，開啟智慧長照之路。

大瑩長照同仁進一步提到：「現在的系統會自己依照資料抓出最合適的派車方案去執行，猶如AI，早上八點半上班，五點半一定可以下班。」

邱暉智補充，駕駛只要在出發前操作APP看班表、接送車開到長輩家門口、協助長輩上車用系統記錄服務趟次就好，所有的資料就都會寫在雲端。因此，如今派案人員已經從4位縮減成1位，交通派車趟數更從每月1,200左右成長到2,300多趟！不僅效率提高1.8倍、零客訴外，一年還可以省下150萬到180萬的成本。

▲使用智慧長照的智慧派車，可減少人力及增加派車趟數。

雲端同步即時核銷 節省大量人力

▲智慧派車可客製化路徑、自動化派車，亦能即時核銷。

物宇智能科技執行長葉耀中指出，大瑩長照導入智慧長照，主要有兩大改變，第一，客製化路徑、自動化派車：透過智慧科技及大數據分析，突破傳統人工排班、司機調度管理及車輛維運的限制，即時掌握所有車輛服務狀態，減少民眾候車時間或駕駛空班的趟次，隨時因應長輩臨時插趟、接送時間提前或延後的彈性調度，完成細緻又周全。

第二，即時核銷：比如很多司機在送長者到醫院之後，可能會來不及按下APP就會被警衛催促離開，導致司機回傳資料跟目的地不同，最後變成無法申請補助，此時智慧系統會將紀錄校正，讓長照機構在短時間內可以處理好核銷項

目，並且隨時雲端平台同步，對比過去大部分的長照機構都是使用傳統Excel表單，又統一要在每月10號前完成核銷，造成業者龐大壓力，這點改善很多。

▲臺灣雲市集可協助長照產業數位轉型，幫助新創公司持續壯大、接軌國際。

臺灣雲市集協助長照產業數位轉型 接軌國際狀大競爭力

總結來說，對行政作業繁瑣的長照機構來說，有效及完整的資料雲端建檔的文件協作亦不可或缺，「臺灣雲市集」在長照產業上應用面廣泛，不僅提供架設官網，更著眼於組織內部營運、自動派車系統等，能成功幫助長照產業數位轉型。同時，針對不同領域，推出符合產業特性的數位轉型輔導措施，期許透過小額補助達到成功點火、強化雲端技術的目標，幫助新創公司持續壯大、接軌國際，增強競爭力。