　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／民眾黨智庫孫鳳群「涉京華城案」約談被請回　走出北檢低調快閃

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押近1個月，台北地檢署指揮廉政署追查威京集團沈慶京涉嫌行賄金流，繼28日羈押柯文哲競總大帳房李文宗後，29日下午又以涉嫌共同違背職務收賄罪，約談民眾黨智庫「台灣新故鄉智庫協會」顧問孫鳳群，經數小時詢問後，諭知孫鳳群無保請回。孫鳳群走出北檢時，面對媒體詢問沒有回答，只是快步離開現場。

▲▼台灣新故鄉智庫協會的顧問孫鳳群，經數小時詢問後，諭知孫鳳群無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

▲民眾黨智庫「台灣新故鄉智庫協會」顧問孫鳳群涉京華城弊案遭檢調約談，檢方經數小時詢問後諭知無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署持續追查威京集團沈慶京涉嫌行賄金流，查出威京集團疑似找來曾在郝龍斌時期擔任兵役局長的朱亞虎，擔任京華城土地開發商鼎越公司董事長，並涉嫌行賄市議員應曉薇4740萬元，利用召開協調會等職權，施壓市府官員，同時也直接向市長柯文哲陳情，爭取京華城改建案容積率840%。

檢方8月底依涉嫌圖利、收賄等罪聲押柯文哲時，就曾秘密拘提朱亞虎到案釐清，朱亞虎從一開始就表現出積極配合的態度，對於檢廉出示的證據知無不言，專案小組因此逐漸勾稽出沈慶京行賄手法，疑似都利用民眾黨周邊組織進行。

而柯文哲競選總統的財務長李文宗，身兼眾望基金會負責人等多重身分，在選前選後混用各組織單位人員，造成薪水、雜物支出等帳目不清，疑似損害到基金會利益，檢廉27日兵分29路大搜索後，朱亞虎、李文宗分別依違背職務行、收賄等罪嫌聲押禁見獲准，而涉嫌經手相關款項的新故鄉智庫顧問孫鳳群，原也在27日約談名單中，因故改30日到案接受訊問。
 

ET快訊
不斷更新／新竹宣布了！全台明日停班課懶人包看這裡
不斷更新／雲林宣布正常上班上課
不斷更新／15縣市宣布了！停班課懶人包看這裡
不斷更新／全台停班課一覽！宜蘭宣布：正常上班上課
不斷更新／台中也宣布了！山陀兒襲台全台停班課一覽
快訊／北市上班上課！明早9點水門、越堤坡道只出不進
不斷更新／台南宣布了！全台明日停班課懶人包看這裡
快訊／高雄市宣布：明天停班停課
快訊／早點休息！　北北基桃宣布「明日正常上班、上課」
獨／恐嚇性騷多名北市女議員　嫌犯抓到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／民眾黨智庫孫鳳群「涉京華城案」約談被請回　走出北檢低調快閃

獨／抓到了！恐嚇性騷多名北市女議員　檢警拘提士林1男子到案

快訊／台9線「巨石砸小貨車」車頭扁了　駕駛受困送醫

台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

新北白車一路衝上分隔島　擊落對向小貨車！疑天雨路滑釀禍

掏空遠航逾35億！張綱維判15年　合庫前3要角被控施壓超貸均無罪

快訊／北市多名女議員遭恐嚇性騷　刑大科偵隊已鎖定發信人

快訊／北市某國小女童「5F意外墜落」　左大腿變形急送醫

乾哥割頸…乾妹喊「給他死」不准同學救人！死者父母淚求償2千萬

獨／颱風前搶買存糧！高雄2女騎士路口擦撞　不甩車流當街互嗆

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

快訊／民眾黨智庫孫鳳群「涉京華城案」約談被請回　走出北檢低調快閃

獨／抓到了！恐嚇性騷多名北市女議員　檢警拘提士林1男子到案

快訊／台9線「巨石砸小貨車」車頭扁了　駕駛受困送醫

台中通訊行遭砸！男「不滿訊號不佳、通訊錄被刪」　怒砸店洩憤

新北白車一路衝上分隔島　擊落對向小貨車！疑天雨路滑釀禍

掏空遠航逾35億！張綱維判15年　合庫前3要角被控施壓超貸均無罪

快訊／北市多名女議員遭恐嚇性騷　刑大科偵隊已鎖定發信人

快訊／北市某國小女童「5F意外墜落」　左大腿變形急送醫

乾哥割頸…乾妹喊「給他死」不准同學救人！死者父母淚求償2千萬

獨／颱風前搶買存糧！高雄2女騎士路口擦撞　不甩車流當街互嗆

快訊／颱風影響中職明台南龍獅戰延賽　洲際、新莊仍正常開打

壯大資本市場　證交所金管會攜手：ESG是新契機

LIVE／山陀兒龜速變胖「恐變強颱」　氣象署晚間最新說明

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

不斷更新／山陀兒襲台全台停班課一覽！雲林、連江正常上班上課

「小辣椒」葛妮絲派特洛水上甜吻老公！比基尼洩半百真實身材狀態

DIOR秋冬新手袋入手不後悔！30蒙田手提包、Miss Dior容量與背法都滿分

會胖是過敏害的！5件事「破壞腸道防禦」　醫：不易察覺

北市上班上課！蔣萬安籲注意安全　明早9點水門、越堤坡道只出不進

明已4縣市停班課！史上首次「疫苗開打遇颱風假」　接種活動順延

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

即／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

割頸案「乾哥」判9年　父露包腳刺青現身道歉

即／新北國三生割頸案　「乾哥乾妹」一審判決出爐

高雄深夜命案！兒偷襲割喉母噴血喪命

乾哥割頸、乾妹阻同學救人　死者父母求償2千萬

割頸案獲輕判！乾哥鬼扯...楊爸哭了：一定上訴

擦藥吵架勸不聽　23歲兒失控砍母亡

快訊／割頸案一審判決曝！死者父轟：法庭上裝乖

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

妹子主動「貼胸緊抱」以為曖昧...當晚做1事慘了

即／疑追賓士把行人撞卡車底！刺青男狂譙三字經　警搜出K他命

山陀兒快到家門口！饒慶鈴人在義大利急返台

山陀兒狂風暴雨　花蓮匯德隧道土石流狂瀉畫面曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

3縣市「今晚6點起」停班停課！　8縣市晚上8點宣布

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

各地颱風假機率出爐　專家：這天全台有機會

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

即／中颱山陀兒來勢洶洶！　台南今晚9點宣布是否放假

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

快訊／明天4地區風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

越晚雨越強！山陀兒幾乎沒動「明達顛峰」　海陸警報解除時間曝

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面