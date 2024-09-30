快訊／民眾黨智庫孫鳳群「涉京華城案」約談被請回　走出北檢低調快閃

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押近1個月，台北地檢署指揮廉政署追查威京集團沈慶京涉嫌行賄金流，繼28日羈押柯文哲競總大帳房李文宗後，29日下午又以涉嫌共同違背職務收賄罪，約談民眾黨智庫「台灣新故鄉智庫協會」顧問孫鳳群，經數小時詢問後，諭知孫鳳群無保請回。孫鳳群走出北檢時，面對媒體詢問沒有回答，只是快步離開現場。

▲民眾黨智庫「台灣新故鄉智庫協會」顧問孫鳳群涉京華城弊案遭檢調約談，檢方經數小時詢問後諭知無保請回。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署持續追查威京集團沈慶京涉嫌行賄金流，查出威京集團疑似找來曾在郝龍斌時期擔任兵役局長的朱亞虎，擔任京華城土地開發商鼎越公司董事長，並涉嫌行賄市議員應曉薇4740萬元，利用召開協調會等職權，施壓市府官員，同時也直接向市長柯文哲陳情，爭取京華城改建案容積率840%。

檢方8月底依涉嫌圖利、收賄等罪聲押柯文哲時，就曾秘密拘提朱亞虎到案釐清，朱亞虎從一開始就表現出積極配合的態度，對於檢廉出示的證據知無不言，專案小組因此逐漸勾稽出沈慶京行賄手法，疑似都利用民眾黨周邊組織進行。

而柯文哲競選總統的財務長李文宗，身兼眾望基金會負責人等多重身分，在選前選後混用各組織單位人員，造成薪水、雜物支出等帳目不清，疑似損害到基金會利益，檢廉27日兵分29路大搜索後，朱亞虎、李文宗分別依違背職務行、收賄等罪嫌聲押禁見獲准，而涉嫌經手相關款項的新故鄉智庫顧問孫鳳群，原也在27日約談名單中，因故改30日到案接受訊問。

