妻喪夫想「200萬換2400萬房產」　律師：先給1600萬再說

▲獨占房屋遺產沒想像中容易。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

一名女子再婚，與丈夫、孩子一家三口共同住在丈夫名下房產，市價估計2400萬元，由於丈夫年事已高，妻子盤算丈夫過世後，想得到房屋所有權，以為只付給丈夫和前妻所生子女200萬元，就可以換取房屋繼承權；然而法律專家指出，女子若真想這麼做，要花費的錢恐怕得是8倍。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏在臉書發文，該名再婚妻子計畫以200萬元補償丈夫與前妻所生的子女，換取房產的獨占權，但其實這種方式在法律上是不被允許的。

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蘇家宏進一步解析遺產分配的法律規則，強調遺產分割必須遵守公平原則，並依據房產的市價來進行計算。他指出，妻子、妻子與丈夫的孩子，以及丈夫與前妻的孩子都同樣享有繼承權，無法僅依妻子的意願來分配，而必須透過「共同協商」來解決。

蘇律師補充，遺產的分割必須在三位繼承人間達成協議，否則可能會引發訴訟，由法官根據公平分割的原則裁定最終結果。在此過程中，法官會依據市價，參考不動產鑑價報告來確定房產的價值，並據此進行遺產分配。

他強調，若該案例中的房產市值為2400萬元，妻子若希望單獨繼承，必須補償另外兩位繼承人各800萬元，而非僅用200萬元來解決，這樣的提議明顯低於合理的補償標準。