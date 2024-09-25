蔡宗豪培育學子珍愛家鄉　推動音樂與在地文史結合

▲台南市大港國小開訓典禮，校方特別對於台南市赤崁文化關懷協會及國民黨台南市議員蔡宗豪表達感謝教導學童烏克麗麗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

傳承台南歷史與培養學童烏克麗麗音樂素養，台南市赤崁文化關懷協會志工講師，推動利用晨光時間入班教學，每班有兩位講師，一位推廣台南在地文史，一位指導孩子們烏克麗麗，講師們皆有逾十年的教學經驗，課程深受學童們喜愛，多年來陸續有不少台南小學加入此藝文薰陶行列，成果豐碩。

25日大港國小開訓典禮，校方特別對於協會及國民黨台南市議員蔡宗豪表達感謝。蔡宗豪在大學時加入協會志工至今，過去因為對音樂的熱忱及關壞家鄉，與協會講師們一同回饋在地學子。如今即便身分轉變，仍會安排時間入班教學。

蔡宗豪表示，台南是一座蘊含優美歷史文化的城市，讓學童從小了解家鄉的意義重大。感謝協會多年來對府城文化所做的努力，也感謝大港國小的積極參與，大家一同播下藝文的種子，讓學童們都能培養藝術氣息並且珍愛家鄉。

蔡宗豪強調，期待更多年輕人參與協會志工的行列，讓台南每間學校的晨光時間，都能有這項具備意義的活動。未來也將規劃與大學社團合作，除了在地歷史及烏克麗麗教學，可以加入其他簡單的音樂或文化活動，豐富晨光時間外，也能讓學童適性發展。