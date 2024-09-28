比專情更重要！一堆女生擇偶「都要求2條件」　網點頭：很基本

▲擇偶條件都有「要有車房」。（示意圖／資料照）



網搜小組／施怡妏報導

不少人會列出交往條件，希望可以找到理想的對象，就有網友指出，身邊的女性朋友都希望另一半專情，最好有房有車，但她認為找個踏實的人，一起努力過下半輩子也不錯，好奇有房有車很吸引人嗎？對此，網友認為這很基本，代表著穩定、有安全感。

有網友在PTT發文，「有車有房真的有這麼吸引人嗎？」身邊的女性朋友們都希望能找到一位痴情男子漢，「重點，最好有車有房」，但他卻認為，找一個踏實的人共度一生才是最重要的。

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他也透露，最近和朋友聊到PUA（貶低自我認同、控制對方），好友就曾遇過這類的對象，控制欲非常強，甚至會干涉穿著、頭髮長度，以及哪些朋友可以交，哪些不可以，「我真的三觀大開」。

貼文曝光，網友認為有車有房只是基本，「這就基本的，有啥好講的」、「不管男生女生，有自己的房子車子，代表有一定程度的自由」、「其實車房真的很基本，不然你覺得30幾歲什麼都沒有比較正常嗎」、「簡單說就是基本的物質需求」、「有車還好，有房超吸引女生啊，畢竟什麼名車精品都是自己可以努力去得到的，但房子真的不是努力工作就可以」、「實際上就還是要男生有一定的經濟能力」、「代表穩定」。

有網友點出「有車有房」的真正意思，「在台灣有車有房不太困難啊，問題向來都不是有沒有車子房子，都是什麼樣子的車子，跟在哪裡的房子」。但也有人認為，這不是絕對，「同事沒房沒車也結婚了，老婆身材好又漂亮，車還是岳父給的，凡事不要想得太絕對」、「同事租套房也是有老婆小孩啊」。