罕藥專款爭議！邱泰源首表態：「罕病依然在健保總額」還加碼20億

▲衛福部長邱泰源出席台灣護理學會110周年慶祝大會受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額協商破局，最終作成兩案併陳送衛福部長邱泰源拍板，其中醫院代表提案將罕藥專款移出總額，改由公務預算支付，引發爭議。邱泰源今（28）日受訪時表態「罕病依然在健保總額裡」，且明年公務預算還額外加20億用於罕藥，希望讓罕病病人與家屬得到最好照顧，這也是政府應有責任。

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，其中低推估為3.521%，相當於明年總額起碼有9112億元，而高推估則是5.5%，相當9286億元，更是有史以來最高。健保會25日展開總額協商，4大總額部門中，僅牙醫、中醫取得共識，醫院、西醫基層均破局，最終作成以兩案併陳送衛福部決定；其中付費者代表方案約9207.5億元、醫界代表方案約9257.3億元。

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至於罕病藥物，健保會執秘周淑婉表示，總額中罕病與血友病藥物一同編列，付費者代表版本編列180.3億，醫界則建議改用公務預算支應，僅編列0.3億元。也就是說，將罕藥專款移出總額仍在方案之中，也引發病友團體的憂心。

邱泰源今日出席台灣護理學會110周年慶祝大會時受訪表示，確實罕病醫療費用一直暴漲，但他們也非常需要我們照顧，罕病還是在健保裡面，健保總額成長率每年約4%，罕病藥費每年增加則達到10%，健保總額還是給付，而且明年會編得更多。

「罕病依然在健保總額裡」邱泰源強調，不僅如此，公務預算還額外加20億，真的希望罕病病人與家屬得到最好照顧，也是政府應有責任。

此外，醫界提案還包含編列247億預算來改善點值。邱泰源回應，該方案在醫院總額中，有描述到要增加各種支付，急重症支付、工作人員待遇提升，希望藉此點值提升、創造醫療同仁更好的工作環境、待遇，最重要還是要提升醫療品質。但是所提的數目太高，今年可以協商僅有174億的空間，所以當然健保署無法通過，我想醫院方面也會了解。