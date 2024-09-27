重視台日安保！石破茂將出任日本首相　曾訪台會見賴清德

▲石破茂政治生涯第5度挑戰大位，27日當選自民黨總裁。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真東京27日專電

67歲日本自民黨前幹事長石破茂政治生涯第5度挑戰大位，今天終於當選自民黨總裁（黨主席）。自民黨在參、眾議院掌握多數席次，新任總裁將在國會首相指名選舉時被指名為新任首相。石破茂將在10月1日臨時國會被選為日本首相。

石破茂選前在8月曾訪問台灣，會見總統賴清德及副總統蕭美琴。與會人士當時透露，原定接見時間45分鐘，由於雙方就台日國際處境、經貿合作等交換看法深談，最後又多聊了45分鐘欲罷不能。

熟諳台日關係的外交人士表示，自民黨主席選舉9月登場，石破茂此次來訪以外交作為起手式，選擇來到台灣，代表注重第一島鏈的防衛概念，他認為，石破茂主張日本位處第一島鏈重要位置，應積極做到台日安保、台日聯防，是真的覺得要對區域和平防衛做準備的人，若石破茂接棒首相，台日可望在國家安全有更進一步討論，相信他會積極推動。

第二輪決選時，石破茂在議員票奪得189票、都道府縣票數26票，高市早苗的議員票為173票、都道府縣票數21票，由石破茂以215票險勝高市的194票。由於石破茂在自民黨內不是很受歡迎，因此議員票結果開出時，自民黨總部內傳出一片驚呼聲。

日本預計10月1日召集臨時國會，選出新任首相。新內閣預料同日上路。

石破茂在當選後致詞表示，「感謝全國黨員、議員同僚，以及選務人員，岸田文雄總裁懷著堅定的決心辭去職務，希望藉此讓自民黨重生、重新贏得國民的信任。我們必須團結一致，回應他的決心。」

他表示，「我在安倍總裁的領導下擔任幹事長3年多的時間，推動活躍的討論，目標是要建設一個公立公正、謙虛的自由民主黨，大家共同努力推動政權，現在希望能夠再次回到這個方向上。」

這是石破第5度挑戰自民黨總裁選舉，被視為「最後的挑戰」。石破在地方的人氣雖然高，但在同黨議員中不受歡迎。有資深國會議員批評石破在安倍晉三、麻生太郎執政時期，常透過媒體砲轟內閣或自民黨，從同志背後補刀。決選投票之前，他坦言從政38年得罪很多人，對可能讓黨內同志感到不愉快表示歉意。（編輯：田瑞華）