一枚東風導彈可供2427萬中國人養老金　習近平砸錢挑釁全世界

▲解放軍主動公佈洲際彈道導彈發射現場照。（圖／翻攝微博）



記者陳家祥／台北報導

中共解放軍火箭軍日前發射一枚搭載「訓練模擬彈頭」的洲際彈道導彈，外界推測為射程長達1.4萬公里的「東風-41」。長期關注中國經濟的財經人士指出，中國社會科學院今年才示警城鎮職工基本退休保險基金將於2035年耗盡，而一枚造價25億美元的洲際導彈，足以提供2427萬中國百姓1個月養老金；中國在經濟持續下行環境下，竟然仍不惜砸大錢也要發射飛彈挑釁全世界，令各界感到不解。

《香港01》引述中國媒體報導，推測可能是射程達1.4萬公里的「東風-41」。《自由亞洲電台》引述新加坡李光耀公共政策學院高級研究員唐安竹(Drew Thompson) 說法：「在中國與許多鄰國發生衝突的時候，向太平洋發射彈道導彈是相當明顯的舉動。這次發射是一個強烈的信號，旨在恐嚇所有人。」

中國軍事頻道《科學知識點秀》今年6月製播「一旦未來戰爭爆發，發射一枚東風41導彈，到底需要多少錢？」專題，當中提到，一枚東風41導彈成本高達25億美元；一枚洲際導彈儲存在發射井中，維護正常的能發射的狀態，每一年需要的維護費用，大約接近7000萬人民幣。

依據中國官方數據顯示，目前參加城鄉居民基本養老保險5.5億人，絕大部分為農民。今年4月，中國社會科學院發布《中國養老金精算報告2019~2050》，預測未來中國城鎮職工基本養老保險基金將於2035年耗盡，表示雖然2019年結餘總額為1062.9億元，但估計2028年，當期結餘可能將為負1181.3億元。

財經人士指出，今年31省城鄉居民基礎養老金，每月最低僅有人民幣103元。以東風41導彈造價25億美元為例，約可提供2427萬中國百姓1個月養老金；若算上五角大廈估計，中國擁有大約350枚洲際彈道導彈，以每枚7000萬人民養護費計算，每年養護費約為245億元，至少可再提供2.3億人退休金。

財經人士表示，中國近年財政困難，內需匱乏、青年失業率激增，經濟成長率恐怕連帳面上的5%都保不住，也因此各地出現缺錢追繳30年稅款、中資企業追討員工獎金津貼、解放軍補貼無法入帳等問題。在如此窘境下，習政權居然還執意砸大錢發射導彈挑釁全世界，引發各國震動，區域不安，但更讓前景已經「躺平」的中國人，更加難有指望。