松機完成無人機防治系統後　桃機、高機也將建置偵測告警、干擾器

▲總統賴清德主持首場總統府全社會防衛韌性委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日主持「全社會防衛韌性委員會」，會中也聚焦「無人機侵擾威脅」的議題。對此，會中有官員表示，交通部有在建置反制無人機量能，繼松山機場完成防治系統後，未來幾年也將辦理桃園機場跟高雄機場，遙控無人機偵測告警的委外服務案，以及商港遙控無人機干擾器的購置。

在本次會議中，特別討論到「無人機侵擾威脅」，據指出，交通部將規劃建置與提升反制無人機的量能，繼松山機場完成無人機防治系統的建置後，預計將於未來幾年持續辦理桃園、高雄機場遙控無人機偵測告警的委外服務案，以及商港遙控無人機干擾器的購置。

另外，會中也討論到如何建立「以社區為基礎的緊急應變體系」，有官員表示，當年921大地震時，衛生署有拋出類似的計劃，以社區作為出發點，急救站的部分會跟醫師公會建立聯繫，台灣大概有1至2萬個診所，可以有充足的醫療設備，各地方既有的診所會列入未來建立韌性醫療院所的計劃。

在醫療整備方面，會中官員指出，到今年8月底前，已盤點了4600多個救濟站，未來要如何充實救濟站功能很重要。醫療外傷的整備、醫療器材也已經盤點，輔導國內廠商生產血袋。