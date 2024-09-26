防衛韌性委員會聚焦錯假訊息、認知戰　強化全民心防抵禦心戰攻擊

▲總統賴清德主持總統府防衛韌性委員會首次會議。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日主持「全社會防衛韌性委員會」，會中聚焦「錯假訊息」、「認知作戰」等議題。台灣民主實驗室顧問曾柏瑜提出3點建議，他認為，為因應資訊戰，應提升數位基礎建設以防假消息的滲透，並強化全民心防，透過教育提升全民辨識錯假訊息的能力，以及提高風險意識，抵禦心理戰的攻擊。

台灣民主實驗室顧問曾柏瑜在會中表示，全社會防衛韌性的基礎是建立在「全政府」之上，因為威脅往往是跨部會的，全政府必須先整合，才能跨向全社會韌性。

曾柏瑜也提出三點建議，第一，在真正的戰爭開打之前，輿論戰、心理戰早已經開始，因此應該建立認知作戰的早期預警系統，在威脅還沒發生前，就能進行監測，並在數位基礎建設中增設監測與防禦系統，以抵禦外部信息攻擊；第二，面對認知作戰，只有澄清、查核是不夠的，應該要更主動地進行戰略溝通，不只要透過傳統的外交管道，更應該透過新興的平台去進行傳播，多層次、多平台地影響國際輿論，讓地緣政治的國際盟友能夠共同協作抵禦。

曾柏瑜說，第三，更重要的是要建立心防，強化全民風險意識，心防是資訊戰的核心，需透過教育提升公民辨識假訊息的能力，在培養民力之前，更應該積極建立全民的心防，抵禦心理戰攻擊，維護國家內部穩定。

黑熊民防教育協會理事長劉文則表示，全社會防衛韌性與災害防救有所不同，以烏克蘭受到攻擊的經驗來看，基礎設施受到衝擊是戰爭的開端，第二波攻擊就是導向奔向基礎設施的救護人員，民間救災團體，在全社會韌性中扮演非常重要的角色。在數位韌性方面，他也認為應將認知戰的納入規劃，才能在硬體基礎設施之外，建立全社會的心防。

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農則表示，關鍵基礎設施最大兩個安全，分別是網路和系統安全，以及實體的轟炸安全。關鍵基礎設施防護過去幾年政策建立至今，有談到保二的建立、特種防護團的建立，協調國軍、地方警力、民力，實體設施周圍的安全固然很重要，但網路和系統安全也同樣重要，未來應朝這個方向的規劃努力。