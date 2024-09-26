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韓國超夯「江南醬燒炸雞」台灣吃得到　限量下殺半價

▲▼bb.q CHICKEN推江南醬燒炸雞。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN把韓國超人氣口味江南醬燒炸雞引進台灣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼去年11月的「川麻椒香炸雞」後，韓國人氣連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN再度把人氣口味炸雞引進台灣，推出全新「江南醬燒炸雞」，濃郁醬燒醬汁均勻裹在炸雞上，每一口都能吃到微辣甜鹹的滋味，10月4日起正式上市，還祭出「半價搶先吃」優惠。

▲▼bb.q CHICKEN推江南醬燒炸雞。（圖／業者提供）

▲酥脆炸雞裹上滿滿醬燒醬汁。

bb.q CHICKEN推出全新「江南醬燒炸雞」，選用韓式辣椒醬作為基底搭配蜂蜜平衡甜辣口味，再加上醬油、蒜頭提升鮮味，並持續加熱至湯汁收乾，僅剩精華濃稠醬汁，最後裹在酥脆炸雞上，具有微辣、甜鹹的豐富口感，10月4日起於全門市上市，提供半雞、去骨炸雞、雞翅等品項選擇，售價269元起，至10月6日期間凡購買「江南醬燒炸雞」或「去骨江南醬燒炸雞」還可享9折優惠。

歡慶新品即將開賣，即日起至10月1日祭出「5折吃」優惠，只要花195元就能爽吃江南醬燒半雞、205元吃去骨江南醬燒炸雞，每店限額5人，須線上報名，並以填寫時間作為優先順序，如報名成功，10月2日將由店員致電告知，可在10月3日至10月10日用半價吃新品。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。

另外，全台13家拿坡里炸雞專賣店至10月6日前祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡購買「6隻酷樂雞腿桶」就送「1台斤滋汁雞塊桶」，一次就能吃到雞腿、雞塊，特價只要390元；「酷樂雞腿桶」內含6隻炸雞腿現點現炸，外皮酥脆微辣，內裡多汁鮮嫩，「滋汁雞塊桶」則有1台斤鮮嫩雞塊，每一塊都能咬到濃郁肉汁和滿滿香氣。

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