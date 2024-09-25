百萬電費的國防部長官邸位於「梅莊營區」　位處憲兵火力最強228營

▲憲兵228營「梅莊營區」。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國防部長官邸被指控電費破百萬元，是內閣首長之最；不過，國防部25日澄清，首長宿舍包含6營區與國醫中心等7處、19戶，每戶每月水電費約7592元。事實上，由於目前國防部長官邸位於「梅莊營區」，也就是憲兵228營，其電費是整個營區計算。

民眾黨立委黃國昌爆料，6月11日至8月11日，2個月內行政院長官邸的總用電數是1萬9360度，電費15萬2976元；此外，國防部長顧立雄也被指稱，官邸電費破百萬，是眾多內閣首長之最。

對此，顧立雄受訪時表示，他從到任以來，沒住在官邸，都是住在自己家，而且官邸是一個憲兵砲兵營其中的一部分；而國防部25日也補充說明，111-112年間，國防部列管首長宿舍包括梅莊營區、至善營區、林子口營區、松園營區、信義營區、仁愛營區及國醫中心等，總計7處、19戶宿舍每戶每月水電費約7,592元，均在合理使用範圍。

其中，目前部長的官邸，就是位於憲兵202指揮部的「梅莊營區」，其為衛戍區火力最強的憲兵砲兵228營所在之處。

「梅莊營區」的前身，是日據時期台灣總督府中央研究所衛生部；在民國25年期間，是中央研究院衛生部，後來中央研究所裁撤，改隸台灣帝國大學（現為國立台灣大學），並更名為「熱帶醫學研究所士林支所」。

軍聞社報導指出，在二次世界大戰之後，「梅莊」移交，隸屬台灣大學校地，民國45年國防部向台大租借，做為「台北衛戍司令部裝甲汽車排」駐地，並於隔年進駐使用，負責先總統蔣公官邸警衛安全勤務，並更名為「梅莊」。

梅莊營區後來也成為憲兵201指揮部，後來因憲兵精實案裁撤，元首安全特勤警衛任務也解除，後來輾轉規劃為國防部長等軍事首長官邸。

現在的梅莊營區為憲兵228營的營部所在地，建築物外觀仍保留濃厚日式建築風格，官兵平時除維護建物外觀整潔外，幹部也會遴選具美術專長的官兵進行營區彩繪，結合生態景色及憲兵梅荷精神。

至於憲兵228營，主要負責衛戍台北政經中樞，是憲兵單位中火力最強大的，今（2024）年初，該單位2個排，才於北測中心實施120迫砲實彈射擊鑑測。

▼憲兵228營2個排級單位正於北測中心實施120公厘迫砲實彈射擊鑑測。（圖／青年日報）

