《魔法阿媽》官方澄清！曝與麥人杰合作細節：工作紀律造成陰影

▲《魔法阿媽》。（圖/稻田電影提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

睽違26年，國產動畫電影《魔法阿媽》團隊近日宣布集資製作《魔法阿媽2：魔法小豆苗》電影。然而，製作團隊中未找第一集的合作夥伴「漫畫鬼才」麥人杰引起討論，更謠傳第一級的導演掛名糾紛是學歷問題所致。對此，《魔法阿媽》團隊也發出聲明澄清，「關於麥先生曾聲稱因學歷關係導致無法掛名導演一事，絕非事實。」

據悉，《魔法阿媽》於1998年斥資4000萬元製作，由編劇兼製片黃黎明創作劇本、王小棣所執導及監製、麥仁杰負責劇中造型設計與分鏡、史擷詠作曲配樂才完成。

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針對近日網路上的傳言，引起許多網紅、KOL進行分享，並呼籲網友退出集資，加上麥人杰發文表示，「沒有！我沒有參與！而且，我可以很負責任的說～我不知道！因為從頭到尾～連問都沒問過我啊！我話就說到這」，逼得《魔法阿媽》官方進行說明。

「 麥叔！那個魔法阿嬤第二集你有參與嗎？」 唉～ 很久以前就開始有朋友在問我這件事⋯ 我也一直不想回答⋯ 你想贊助就贊助沒關係，但如果有人以為我有參與而贊助⋯ 那就誤會大了 所以 我還是說一下吧： 「 沒有 ！我沒有參與！」 而且 ... 由麥人杰 (麥叔叔) 發佈於 2024年9月19日 星期四

《魔法阿媽》團隊聲明如下：

關於麥人杰先生近期在臉書上發表的言論，以及隨後在社群上引發的相關討論，已逐漸形成諸多的誤解，《魔法阿媽 2》也因此受到了質疑，在此先向所有關心《魔法阿媽》的朋友們致歉。身為製作團隊，我們感到有責任釐清大家的一些疑問，故在此一併說明：



​一、為何《魔法阿媽 2》沒有邀請麥人杰先生加入團隊？

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團隊不希望重演當年因為工作紀律問題而衍生的困境。

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26 年前在製作《魔法阿媽》時，麥人杰先生在完成「故事板」及「人物造型設計」後，堅持要一人獨力進行「構圖暨 Key pose」及「場景設定」，並希望王小棣老師給予完全的信任，然而，麥先生卻開始陸續出現無法如約交稿之情事，團隊到後期甚至幾乎完全聯繫不上他，導致製作陷入停滯。

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若無法按時交稿，團隊將需支付代工動畫的韓國公司鉅額違約金，因此，在時間、資金的多重壓力之下，顧問莊正彬先生找來其他動畫界的團隊（包含郭景洲、王登鈺、陳偉松等多位老師）救火支援，大家齊心參與、沒日沒夜的工作，最終趕在期限內完成不可能的任務。

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麥先生當年的失聯，對工作夥伴造成了極大的困擾與壓力，也差點讓《魔法阿媽》這部作品無法順利問世。基於當年麥先生在工作紀律與倫理上的缺失，造成團隊極大陰影，在當時已留下深刻警戒，因此很遺憾無法邀請麥先生加入後續計畫，盼請諒解。

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二、麥人杰先生在《魔法阿媽》的職銜爭議

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當年王小棣老師邀請麥先生擔任《魔法阿媽》電影導演，然最終由於麥先生未能依約完整執行導演職務，電影導演一職便由接手完成作品的王小棣老師接任。關於麥先生曾聲稱因學歷關係導致無法掛名導演一事，絕非事實。並且，麥先生在《魔法阿媽》工作人員名單中所呈現的職銜為「動畫導演」，而非社群上所誤傳的僅僅列名「人物設計」。

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三、為何多年來團隊都沒有針對此事做相關的澄清？

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26 年來，王小棣老師和團隊成員一直沒有公開揭露這段往事，是出於對過去合作的尊重；在後來的訪談中，王老師也多次表達對麥先生才華的肯定，並感謝其當初的貢獻，從未想過佔麥先生一絲便宜。也因此，針對近期社群上一些誤解的傳言，製作團隊深感遺憾以及無奈。

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四、《魔法阿媽》是眾人共同努力的成果，也代表台灣傳承與成長的精神

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《魔法阿媽》系列作品相關版權擁有者為稻田電影工作室，而作品的產出則是全體工作人員努力的心血，製作團隊尊重並感謝每一階段為《魔法阿媽》付出過的夥伴，然而一部電影作品是集結眾人的專業及心力才能實現的成果，並非任何個人可以一手打造出來的。

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此次製作《魔法阿媽 2：魔法小豆苗》，當年的主創團隊幾乎全員回歸，同時我們也邀請了新生代團隊「大貓工作室」與「羊王創映」加入。除了延續 26 年前的理想，我們更希望藉由新舊兩代的互相學習，將這些寶貴的經驗傳承給下一世代的動畫工作者。我們也期待觀眾能為這些新生代動畫人送上祝福與支持。

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《魔法阿媽》裡的豆豆在與不同的人物、靈魂交流後，一步步長大；而我們在現實中，也同樣要不斷從一次一次事件中學習成長。此次造成社會輿論紛擾，再次向所有關心《魔法阿媽》的朋友們致歉，盼此聲明能釐清大眾的疑惑，並分享製作團隊的心聲，也希望爭議能到此為止。

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與此同時，製作團隊仍繼續全力製作《魔法阿媽 2：魔法小豆苗》，希望延續當年帶給大家的感動。在台灣做動畫實屬不易，我們也邀請大家一起來支持台灣動畫，讓更多的好作品誕生！

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《魔法阿媽》製作團隊

稻田電影工作室有限公司

農人影視製作有限公司