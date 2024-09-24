快訊／真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡

▲黎巴嫩貝魯特南郊遭以色列空襲現場，真主黨飛彈部隊指揮官亞伯拉罕．古貝西遭襲喪生。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

以色列軍機連日空襲黎巴嫩各地真主黨據點，以軍總參謀長哈列維（Herzi Halevi）24日在進行安全形勢評估時稱，「不能給真主黨以喘息之機，以軍需要在所有領域採取持續、密集的行動」。根據最新消息，真主黨飛彈部隊指揮官亞伯拉罕．古貝西 （Ibrahim Qubaisi）在空襲中喪生。

黎巴嫩衛生部24日表示，自以色列23日空襲以來，已造成558人死亡，其中有50名兒童、94名婦女死亡，還有1835人受傷。

黎巴嫩2名消息人士告訴《以色列時報》，以色列24日針對貝魯特南郊一棟5層樓公寓發動空襲，造成6人死亡、15人受傷，其中包括亞伯拉罕．古貝西。

這場空襲，是以色列近期第三度鎖定真主黨主要軍事指揮官。

3天前，以軍同樣對貝魯特南郊進行「定點」精確打擊，用飛彈擊中一棟建築物的車庫入口，造成至少6名真主黨指揮官喪命，其中包括真主黨精銳部隊的拉德萬（Radwan）特種部隊的指揮官阿基爾。另外，今年7月，真主黨最高軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）也在空襲中喪生。

▼以色列23日空襲黎巴嫩南部。（圖／路透）