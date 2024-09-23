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請喪假被主管打槍「要求拆開請」　女業務心累用離職單換自由

請喪假被主管打槍「不可能連請」要求拆開　她心累用離職單換自由

▲ 一名女業務上網分享請喪假遭主管打槍不給連續請，她決定用辭職單換自由，有不少網友勸她快去檢舉。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一般公司遇到員工請喪假，通常提供相關證明都會准假，近日有一名女業務在網上訴苦，先細數公司各種奇葩狀況，又提到親人過世想一次請完喪假，卻被主管打槍「不可能連請」，請她拆開休假；綜合各種因素，女業務決定拿離職單換自由，還表示看到應徵者都想勸他們「趕快跑」。

近日有一名女子在網路論壇Dcard以標題「請喪假變離職」發文，透露自己今年7月面試上桃園一間紡織公司的國外業務，但從面試到她離職奇葩事情不斷。女業務提到離職主因，家中親人過世她需要請喪假，剛好遇到中秋節她打算提前回南部，請假單日期直接寫9月13日至23日，包括中秋連假和喪假。

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怎料，女業務向主管申請喪假，對方一開口就說「不可能」，還強調喪假沒有讓人一次請完的，要求她喪假拆開請假，最後主管甚至擅自更改女業務請假卡的日期再呈報上級，讓她感到超級不合理，因此女業務決定向人資拿離職單換自由。

除此之外，女業務也說出從面試到離職的各種狀況，她只是面試國外業務，但面試時有細心度和抗壓性測驗；人資告知薪資使用匯款加現金方式，她覺得很詭異但還是接受；面試後很快收到錄取通知，22日報到後被告知公司門禁卡要入職3個星期才會拿到，所以她這段期間去哪裡都要先跟同事借門禁卡，每天上班還得請總務發訪客證。

而女業務入職3個星期期間，剛好遇到出貨告一段落，她只要回覆信件或了解公司內部流程和專業知識，沒有太多她需要處理的事情；沒想到被主管約談，詢問她這段期間學到什麼，她如實回答卻遭質疑沒學習太多業務內容，請她盡快做出改善。

文末女業務也透露，始終不理解公司的思維，最近還看到很多求職者，讓她都想偷偷跟那些人說「趁後悔前趕快跑」。許多網友看完女業務的奇葩職場談，針對請喪假被打槍一事，建議她可以去勞工局投訴，因為喪假沒有任何理由可以阻擋。

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