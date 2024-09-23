快訊／雨勢升級！18縣市豪大雨特報　嚴防淹水

▲午後雨勢明顯，各地陸續下起大雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後雨勢明顯，中央氣象署今（23日）下午1時40分針對18縣市發布豪大雨特報，其中新北市為豪雨等級，降雨持續到晚上，低窪地區慎防淹水。

氣象署表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、東半部地區、雲林以南山區及金門、馬祖有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒民眾，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

▲18縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今日至明清晨鋒面影響，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。

氣象署進一步指出，午後有局部短暫雷陣雨，桃園以北、東北部、東部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南部、其他山區及澎湖有局部較大雨勢發生的機率，金門、馬祖亦有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：23日下午至23日晚上

＊豪雨：新北市山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門地區、馬祖地區