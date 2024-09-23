果汁味道怪怪的！他赫見黑心老闆「偷加尿」賣出　氣炸圍毆報警

▲印度一名黑心商人將尿液混入果汁販售，惡行敗露後遭民眾毆打。（組圖／翻攝自X、VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度一名果汁店老闆最近被人揭發他販售的果汁裡混有尿液，而被當地憤怒的居民毆打。目前，警方已將涉事果汁店Khushi Juice Corner的老闆阿米爾汗（Amir Khan）及其助手拘留，並正對此案展開調查。

據《今日印度》報導，這起事件發生於北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）的邊境地區。9月13日，有顧客在店內購買果汁後，覺得味道有些奇怪，不料卻發現店主阿米爾汗竟在果汁內混入「一種淡黃色液體」，而對液體成分產生懷疑。

不久後，顧客發現，這些淡黃色液體其實就是尿液，氣得他立刻向店主討要說法，而附近民眾得知真相後，也被激起了憤怒的情緒，迅速聚集在店門口猛烈毆打店主。從網上流出的現場畫面可見，這些民眾衝入果汁店後，對阿米爾汗及其助手拳打腳踢，有人還報警投訴阿米爾汗販賣摻雜尿液的果汁。

警方在接獲報案後立即趕赴現場，對果汁店進行了搜查。在搜索過程中，警方發現一個裝滿約一公升疑似尿液的塑料罐，隨即將阿米爾汗和他的助手拘留。負責此案的警官表示，警方目前正對阿米爾汗背後的動機進行調查，並正蒐集相關證據，裝有液體的罐子也已被送去分析，以確認液體的成分。