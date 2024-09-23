「柯文哲救了謝國樑」　成藍綠共識

▲國民黨發動地面戰，刊登「支持謝國樑」客運廣告全力固樑。



圖文／鏡週刊

相較於民進黨在罷樑案上角色尷尬，國民黨方面早已整合空、陸軍備戰，黨高層近日更與智庫、謝國樑團隊建置3方挺樑小組，並由黨主席朱立倫親自領軍，透過滾動式民調觀測罷免選情。有趣的是，對於罷樑熱度增減，藍、綠陣營均認為與民眾黨主席柯文哲近日涉京華城案遭到羈押有關，這也成為另類的二黨共識。

據了解，國民黨中央在9月9日至11日所做的最新內參民調顯示，不同意罷免為43.9％，大幅領先贊成罷免的27.3％；表示一定會去投票部分，不同意罷免49.1％，也勝過同意罷免的36.1％，但這股固樑的力道，能否轉為投票行為仍待評估。

對於罷樑案的聲勢及熱度，民進黨地方人士認為，基隆的人情網絡非常綿密，每個人都可能有家人在市府、二信體系工作，因此罷免不表態率非常高。該人士也感嘆，「柯文哲救了謝國樑」，因為柯案的相關討論吸引了全國輿論焦點，讓罷免的關注度、討論度下降很多，否則若維持半年前的聲勢，謝國樑恐怕神仙難救。

▲國民黨主席朱立倫日前親赴基隆力挺謝國樑，下令黨務系統全力反制罷樑案。

國民黨人士則觀察，拆樑案不只影響藍營接下來的士氣，也牽動明年黨主席改選風向，「這是朱立倫率領的黨中央系統積極反制拆樑行動的原因之一。」朱早在罷免連署二階段之前，就親赴基隆說明會，下達要求黨務系統積極投入熱戰，並透過中常會發表反惡罷的公開談話，顯見黨中央積極介入的動作。

此外，國民黨高層也要求文傳會新媒體部發動社群戰，透過記者會、社群宣傳圖卡等方式，力挺謝國樑，另也拉攏黨內諸侯，包含台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜等人赴基隆站台，空、陸戰並進，無疑也是為罷樑案後的情勢預做鋪排。

不過，即使藍營對固樑信心大增，國民黨催票仍不敢大意，黨中央已下令文傳會及地方組織等黨務系統全力支援謝國樑，並力邀黨內民代每週輪流到基隆助講站台，同時規劃10月12日選前之夜大造勢，透過最後一波熱戰，力催泛藍支持者投出不同意罷免票。

國民黨務人士表示，謝國樑罷免案成敗，攸關明年2月是否出現立委罷免潮，也牽動藍軍整體氣勢，國民黨一定要全力固樑助其過關，防止罷免議題延燒；至於黨魁改選，朱立倫、台中市長盧秀燕等人在此次罷樑案扮演何種角色，也成為黨內觀察的指標之一。



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