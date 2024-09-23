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水位漫淹到高灘地　北市23日0時景美溪、基隆河沿線水門「全數關閉」

▲▼台北市於23日0時關閉景美溪及基隆河沿線疏散門及越堤坡道，圖為彩虹橋。（圖／台北市水利處提供）

▲台北市於23日0時關閉景美溪及基隆河沿線疏散門及越堤坡道，圖為彩虹橋。（圖／台北市水利處提供）

記者袁茵／台北報導

熱帶性低氣壓TD19持續帶來降雨且適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，台北市水利處22日宣布，晚上8時執行基隆河沿線疏散門「只出不進」管制，4小時後開始拖吊堤外滯留車輛；而稍早北市水利處說明，將於23日凌晨0時關閉景美溪及基隆河沿線水門及越堤坡道。

北市水利處表示，因TD19低壓環流造成長延時降雨，景美溪及基隆河沿線已多處河川水位漫淹至高灘地，為保障市民生命財產安全，北市將於23日0時關閉景美溪及基隆河沿線疏散門及越堤坡道。

台北市政府統計，截至22日晚間11時30分止，共計接獲49件災情（20件已處理完畢，29件處理中），分別為積淹水災情25件（15件處理中）、路樹傾倒13件（3件處理中）、道路災情6件（5件處理中）、邊坡落石3件（3件均處理中)、建物輕微受損1件（處理中），以及其他災情1件處理中。

此外，南港區公所已撤離列管邊坡保全住戶2人至山下安全處所；交大於晚間10時執行基隆河中山橋以下堤外地區（第一階段）拖吊作業，計移置汽車34輛、機車28輛，共62輛。

▼世新大學附近的景美橋。（圖／台北市水利處提供）

▲▼台北市於23日0時關閉景美溪及基隆河沿線疏散門及越堤坡道，圖為世新大學附近的景美橋。（圖／台北市水利處提供）

▼基隆河左岸洲美橋下。（圖／台北市水利處提供）

▲▼台北市於23日0時關閉景美溪及基隆河沿線疏散門及越堤坡道，圖為基隆河左岸洲美橋下。（圖／台北市水利處提供）

▼南湖大橋。（圖／台北市水利處提供）

▲▼台北市於23日0時關閉景美溪及基隆河沿線疏散門及越堤坡道，圖為南湖大橋。（圖／台北市水利處提供）

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