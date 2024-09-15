不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

▲亞瑟士與New Balance深受大眾喜愛。（示意圖／記者賴志昶攝）



網搜小組／劉維榛報導

全球最大球鞋販售平台「STOCKX」公布最新球鞋銷量，2023與2024上半年比較，日本品牌亞瑟士（ASICS）輾壓二三名的愛迪達與On Running，以暴增600%奪冠。不僅如此，日前有網友求問出國耐走潮鞋時，亞瑟士深受大票人喜愛，「Kayano 14，去日本走了一周腳都不會痛！」

「STOCKX」日前在IG公布2024年上半年度球鞋銷量，與2023年同期相比，第一名是亞瑟士（ASICS），出現銷量暴漲600%的驚人數據，輾壓其他品牌；第二名則是愛迪達（adidas）增長93%；第三名為昂跑（On Running）增長63%，而NIKE並未上榜單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，近年不少球鞋YouTuber都會開箱介紹亞瑟士，也有鄉民在PTT求問出國久走的潮鞋推薦時，亞瑟士也都會被大推，「Jog100，2000元有找」、「Kayano 14，去日本走了一周腳都不會痛」、「穿K14出國好幾次，真的超有感」、「高階一點就Kayano 14或NYC，便宜就1090、1130」「扁平足推kayano 30」。

其他品牌部分，網友也很推薦New Balance與NIKE，「NB 99X系列啊」、「9060也很舒服，但外型就見仁見智」、「個人最愛993，天天走都沒啥問題」、「NIKE最近也玩復古路線了，Vomero 5很好走，但建議換鞋墊」。