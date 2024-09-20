　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

▲ 第17場江蕙演唱會-慶功（圖／記者黃克翔攝）

▲金曲歌后江蕙。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，北市府今舉辦記者會公布主題及表演卡司，台語歌后江蕙將復出表演。至於票券部分，北市將釋出5000張票券，於9月30日中午12點搶票；65歲以上長者部分，則開放200組共400張票，於9月25日寄件到觀傳局，10月1日舉辦抽籤。 

觀傳局表示，今年國慶晚會以「中華民國，生日快樂」作為節目禮讚主軸，結合「地球友善」與「文化共榮」兩大主題，規劃5段精彩節目，包括「國歌傳頌 光照國慶」、「舞力全開 盛情應援」、「文化盛綻 永續新篇」、「橫跨族群 唱響未來」及「齊心融合 團結共榮」。

觀傳局介紹，國慶晚會將先由「國歌傳頌 光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；緊接著，國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。

第二段節目「舞力全開 盛情應援」，則邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出。第三段節目「文化盛綻 永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，展示台灣文化創意的軟實力；新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。

第四段節目「橫跨族群 唱響未來」邀請多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲。晚會最後「齊心融合 團結共榮」則邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日快樂，展現國人的團結與凝聚力。此外，江蕙也將登台為國慶晚會獻上萬眾期待已久的精彩演出。

觀傳局說明，今年國慶晚會特別開放部分席位，供民眾免費索票入場，以「udn售票網線上系統」為主，線上索票將於9月30日中午12時開放，每人限索票兩張；同時也與KKday合作推出優惠折扣碼和旅遊套票組合，憑折扣碼即有機會抽中國慶晚會門票，詳細資訊請見KKday活動官網。

此外，考量年長者不習慣使用網路，也特別規劃「113年國慶晚會敬老票券線下索票」機制，開放200組席位予年滿65歲長者，即日起至9月25日，將身分證影本及聯絡方式郵寄至觀傳局，10月1日將舉辦抽籤，錄取者每人發放2張入場票券，並以電話通知，一人限錄取1次。後續領取票券方式請關注國慶晚會官網。

觀傳局表示，為歡慶國慶盛會，台北市政府與周邊東區商圈合作，攜手超過百間店家推出「大巨蛋國慶遊東區」活動，民眾只要於113年10月6日前登錄並上傳入場票券照片至台北通APP或活動官網，即可獲得100元折抵券一張，至特約店家不限消費金額即可使用，數量有限、送完為止，更多活動訊息請見活動官網。另外，也結合台北市包括各旅遊地標、商家、商圈等共推相關優惠活動，相關資訊請至國慶晚會官網及台北通APP查詢。

觀傳局補充，國慶晚會將於10月5日下午4點開放入場，6點正式開始、預計晚間9點結束，預期當日人潮眾多，入場亦須配合安檢作業，建議民眾提早到場；當天於台北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況，歡迎民眾至「第二現場」共襄盛舉、一起觀看精彩節目。

國慶籌備委員會也呼籲，參加民眾可佩戴國旗勳章，現場也將發放小國旗，一同歡慶中華民國的生日，見證璀璨時刻。

ET快訊
快訊／民進黨議員涉「詐500萬助理費」　法院裁定羈押禁見
快訊／檢驗出爐！　1食材托福松濃度「異常高」
白髮不送黑髮...吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願
快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐
快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進
雨一天比一天猛　可能又有颱風
快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金
快訊／5死囚有機會翻盤！　可提非常上訴
快訊／國慶晚會江蕙開唱　索票時間公布
阿嬤2年沒見到孫　兒子媳婦吐：埋在後山

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　國民黨團：合乎者應快執行

9月底電價調漲？　卓榮泰：考量民生穩定不應再調漲、這是政院期待

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

批黃國昌「噴口水無差別攻擊」　林楚茵：他身體一直不斷壓過來

羅智強嗆若死刑違憲將反制　苗博雅：不應對大法官政治鬥爭

北市議員許家蓓罹癌逝世　賴清德赴靈堂悼念

朝野過招2758號決議各自提案表態　藍綠白三版本均逕付二讀

央行打房殺傷力極大！　許宇甄：沒考慮「繼承持分」問題

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

快訊／憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　國民黨團：合乎者應快執行

9月底電價調漲？　卓榮泰：考量民生穩定不應再調漲、這是政院期待

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

批黃國昌「噴口水無差別攻擊」　林楚茵：他身體一直不斷壓過來

羅智強嗆若死刑違憲將反制　苗博雅：不應對大法官政治鬥爭

北市議員許家蓓罹癌逝世　賴清德赴靈堂悼念

朝野過招2758號決議各自提案表態　藍綠白三版本均逕付二讀

央行打房殺傷力極大！　許宇甄：沒考慮「繼承持分」問題

長榮海運看Q4仍樂觀　惟美東碼頭罷工「可能性非常高」

「府城之味─海陸好食」味覺教育課程　帶領孩子探索舌尖味蕾！

快訊／憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

女友沒駕照也沒錢！卻嫌棄「開國產車很丟臉」　他聽傻了

20歲瑪爾濟斯爺爺甜笑散步　網見年齡驚訝：看起來好年輕！

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

蔣卓嘉轉型「性感唱腔」　聽到自己起雞皮疙瘩

國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

快訊／民進黨4連霸議員涉「詐500萬助理費」！　法院裁定羈押禁見

新青安8月受理撥貸戶數下滑　行庫分析3原因

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／新會期首次表決　「藍白合」輾壓退回中央政府總預算

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

TPOC名嘴聲量王　他打敗蔡正元奪冠

文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

洪健益公布「蔡壁如手諭」　本尊回應

陸取消台灣農產免稅　陸委會：善意有目的

TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

更多熱門

相關新聞

拿自治條例25條護京華城挨轟「自證有罪」　黃珊珊嗆2議員不懂法

拿自治條例25條護京華城挨轟「自證有罪」　黃珊珊嗆2議員不懂法

針對京華城容積率案，民眾黨立委黃珊珊日前援引國土署長吳欣修言論，稱地方政府以細部計畫訂立容積獎勵，上限不得超過20%，再拿「台北市都市計畫施行自治條例」第25條做解釋，但被藍綠質疑違法且還自證有罪。對此，黃珊珊19日回嗆2議員看不懂法條，還要對方回去做一下功課。

快訊／大雷雨炸雙北1小時　警戒範圍曝

快訊／大雷雨炸雙北1小時　警戒範圍曝

京華城調查報告「結論沒共識」

京華城調查報告「結論沒共識」

議會京華城調查報告將出爐　游淑慧盼改善制度：釐清都委會權限何在

議會京華城調查報告將出爐　游淑慧盼改善制度：釐清都委會權限何在

韓國瑜遭綠穿小鞋？國慶晚會募款不順　王淺秋揭內幕：真是太尷尬

韓國瑜遭綠穿小鞋？國慶晚會募款不順　王淺秋揭內幕：真是太尷尬

關鍵字：

台北市國慶晚會

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面