國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

▲金曲歌后江蕙。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

「113年國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，北市府今舉辦記者會公布主題及表演卡司，台語歌后江蕙將復出表演。至於票券部分，北市將釋出5000張票券，於9月30日中午12點搶票；65歲以上長者部分，則開放200組共400張票，於9月25日寄件到觀傳局，10月1日舉辦抽籤。

觀傳局表示，今年國慶晚會以「中華民國，生日快樂」作為節目禮讚主軸，結合「地球友善」與「文化共榮」兩大主題，規劃5段精彩節目，包括「國歌傳頌 光照國慶」、「舞力全開 盛情應援」、「文化盛綻 永續新篇」、「橫跨族群 唱響未來」及「齊心融合 團結共榮」。



觀傳局介紹，國慶晚會將先由「國歌傳頌 光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊的激昂鼓聲迎接陸軍專科學校同學組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；緊接著，國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。



第二段節目「舞力全開 盛情應援」，則邀請國內9支職籃球隊及中華職棒6支球隊的超人氣啦啦隊員參與演出，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上今年新成立的「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出。第三段節目「文化盛綻 永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，展示台灣文化創意的軟實力；新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題現場演唱。



第四段節目「橫跨族群 唱響未來」邀請多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，並與眾多舞團、合唱團共同演繹多元歌曲。晚會最後「齊心融合 團結共榮」則邀請全場觀眾齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日快樂，展現國人的團結與凝聚力。此外，江蕙也將登台為國慶晚會獻上萬眾期待已久的精彩演出。



觀傳局說明，今年國慶晚會特別開放部分席位，供民眾免費索票入場，以「udn售票網線上系統」為主，線上索票將於9月30日中午12時開放，每人限索票兩張；同時也與KKday合作推出優惠折扣碼和旅遊套票組合，憑折扣碼即有機會抽中國慶晚會門票，詳細資訊請見KKday活動官網。



此外，考量年長者不習慣使用網路，也特別規劃「113年國慶晚會敬老票券線下索票」機制，開放200組席位予年滿65歲長者，即日起至9月25日，將身分證影本及聯絡方式郵寄至觀傳局，10月1日將舉辦抽籤，錄取者每人發放2張入場票券，並以電話通知，一人限錄取1次。後續領取票券方式請關注國慶晚會官網。



觀傳局表示，為歡慶國慶盛會，台北市政府與周邊東區商圈合作，攜手超過百間店家推出「大巨蛋國慶遊東區」活動，民眾只要於113年10月6日前登錄並上傳入場票券照片至台北通APP或活動官網，即可獲得100元折抵券一張，至特約店家不限消費金額即可使用，數量有限、送完為止，更多活動訊息請見活動官網。另外，也結合台北市包括各旅遊地標、商家、商圈等共推相關優惠活動，相關資訊請至國慶晚會官網及台北通APP查詢。



觀傳局補充，國慶晚會將於10月5日下午4點開放入場，6點正式開始、預計晚間9點結束，預期當日人潮眾多，入場亦須配合安檢作業，建議民眾提早到場；當天於台北大巨蛋旁的松菸大道將設置「第二現場」，全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況，歡迎民眾至「第二現場」共襄盛舉、一起觀看精彩節目。

國慶籌備委員會也呼籲，參加民眾可佩戴國旗勳章，現場也將發放小國旗，一同歡慶中華民國的生日，見證璀璨時刻。