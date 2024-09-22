福斯鋼炮後輪被扣輔助輪照開！拖吊車在後面追...警方回應了

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區文心路三段被民眾發現一輛紅色福斯小鋼炮在路上疾駛，定睛一看，小鋼炮的後輪竟然遭扣輔助輪。有車主將離譜過程拍下，在網路上發文表示，小鋼炮的後方還有一輛拖吊車追趕。汽車維修達人B先生透露，後輪會因此無法剎車，高速過彎時車尾恐會往外甩釀事故，此舉實在不可取。台中市警方也表示，經查拖吊場以及交通局都沒有該車輛的違規紀錄，但後輪安裝輔助輪行駛，影響煞車有效使用，違反道交第19條規定，最高開罰3600元。

▲台中一輛紅色小鋼炮被扣輔助輪「跑給拖吊車追」，汽車達人直言此舉恐釀事故。（圖／mita1211授權提供）



汽車維修達人B先生透露，後輪被裝上輔助輪，但輔助輪輪子較小，若速度過快可能會發生脫離，且更嚴重的是，後輪會因此無剎車作用，如果緊急剎車，車子可能會往前推追撞到他車，遇到過彎，車尾更可能呈現拋物線往外甩拖吊維修，容易發生交通事故，如果車主真的是想躲避拖吊車而出此下策，付出的代價可能遠遠超過罰單。

有民眾質疑，紅色福斯小鋼炮後輪被扣輔助輪，後方還有拖吊車追，「難道這樣就不用繳罰單了嗎？」對此台中市警方回應，經詢問文心、崇德拖吊場，無拖吊入場紀錄；交通局亦回覆無違規拖吊紀錄。另檢視影像中行為，尚無明顯違規行為，「車輛不是違規拖吊，後方應是要維修之類的民間拖吊車，所以沒有上述疑慮。」但是後輪安裝輔助輪行駛，影響煞車有效使用，違反道交第19條規定，最高將開罰3600元。

▲這輛福斯鋼炮被扣輔助輪，竟照樣上路，相當危險。（影片出處：thread：@mita1211）