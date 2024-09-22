　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今「秋分」4禁忌一次看　4生肖要避災

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲今天秋分，全台天氣不穩定。小孟老師提醒，穿露背裝容易著涼感冒。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「秋分」，清水孟國際塔羅小孟老師分享4禁忌，像是不宜穿露背裝，且生肖屬「豬、猴、羊、馬」需避災。

小孟老師說，今年秋分在9月22日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後，北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►秋分4禁忌

1、不宜穿露背裝

秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2、諸事不宜

秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。

3、注意用火

秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。

4、不宜吃冰冷食材

秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒，睡眠較差，腸胃不適。

►四生肖注意健康

1、屬豬：注意腦血管。

2、屬猴：注意跌倒與筋骨。

3、屬羊：注意腸胃不順。

4、屬馬：注意感冒與身體轉寒。

►秋分開財方法

古人說秋分祭月，因此可選在9月21日跨9月22日晚上12時，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ET快訊
陳喬恩今天婚禮！　絕美女神白紗曝光
不想輸蹦闆！統神「35天訓練成果曝光」網嚇傻
貨車司機侵犯女友人！床上變態喊：妳尪進去蹲，我當妳男人
女子領錢後一動作險失明！醫警告：比馬桶還髒
拍攝山頂「港男女激戰」還狂換姿勢　全場驚嘆：哪款手機這麼神

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天秤寶寶變處女！　媽破水提前生：很想哭

快訊／升級大豪雨！　警戒區曝光

今全台有雨！　下最大地區曝

今「秋分」4禁忌一次看　4生肖要避災

台大醫憶「疫情時的柯文哲」　第一代小草嘆：真心換絕情

「綠色是最噁心的顏色」　串燒店怨電費創新高遭出征

快訊／今全台下最多！　14縣市豪大雨

致富「5大誤區」一次看！「活在當下、小確幸」註定不會變有錢人

低壓豪雨還沒完！經濟部加強防範「降雨致災」　提前開設應變小組

學習歷程別再寫「參加大學營隊」　葉丙成：沒加分又花錢

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

劉芒消失9個月結婚了！大咖YTR都在　被狂讚身材自虧「我愛修圖XD」

正妹沒發現手機連藍牙喇叭！　播男友語音訊息全被聽光XD

陸大貓熊丁丁被關門夾手　狂追撲倒飼養員遊客尖叫

貪吃柯基看爸用零食變魔術 下秒見2手攤開全空超傻眼！

天秤寶寶變處女！　媽破水提前生：很想哭

快訊／升級大豪雨！　警戒區曝光

今全台有雨！　下最大地區曝

今「秋分」4禁忌一次看　4生肖要避災

台大醫憶「疫情時的柯文哲」　第一代小草嘆：真心換絕情

「綠色是最噁心的顏色」　串燒店怨電費創新高遭出征

快訊／今全台下最多！　14縣市豪大雨

致富「5大誤區」一次看！「活在當下、小確幸」註定不會變有錢人

低壓豪雨還沒完！經濟部加強防範「降雨致災」　提前開設應變小組

學習歷程別再寫「參加大學營隊」　葉丙成：沒加分又花錢

比基尼網紅控救生員「男凝」狂看屁股！　釣出一票網友糟糕經歷

搖滾農村微醺音樂節　9／28日月潭向山遊客中心登場

調查呼叫器連環爆　匈牙利情報機關約談BAC執行長

臘腸狗耍廢省略歡迎式媽媽超介意　網笑：尾巴有搖幾下啦

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

2024印度半導體展全新登場　SEMI總裁：印度正在生態系統發展道路上加速

快訊／台南商業大樓8F傳火警！　警消出動20車、37人灌救

黑猩猩「肢解」殺嬰！鄉民怒砸保育中心　研究心血毀了

桃園大圳通水百週年　桃管處釣魚活動新屋後湖塘登場

天秤寶寶變處女！　媽破水提前生：很想哭

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

快訊／今全台下最多！　14縣市豪大雨

快訊／升級大豪雨！　警戒區曝光

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

「綠色是最噁心的顏色」　燒烤店怨電費創新高遭出征

今全台有雨！　下最大地區曝

台大醫憶「疫情時的柯文哲」　教授嘆：真心換絕情

女子領錢後一動作　害「皮蛇入眼」險失明

年輕人「罹17種癌症」變多了！

「4星座」中秋後大翻身　愛情、事業雙豐收

好市多海虎蝦剖開「整條黑泥」！老饕讚：是極品

快訊／10縣市豪大雨特報！南部防豪雨

沒末班捷運　他手握10張↑台積電卻不搭小黃

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

更多熱門

相關新聞

秋分到「最傷2器官」！醫推潤燥秘方：吃白色食物

秋分到「最傷2器官」！醫推潤燥秘方：吃白色食物

今（22）日為秋分，意味著之後的氣候將逐漸走入涼爽宜人的溫度，且降雨量會顯著下降，所以「乾燥」成為秋分後的特色之一。明華馬光中醫診所中醫師魏子善指出，中醫理論提到「秋主燥金」，意指秋天乾燥氣候容易損傷人體津液，而肺主金，因此易對肺所管轄的呼吸道與皮膚造成影響，導致咽喉乾癢咳嗽、流鼻血、皮膚乾燥搔癢等症狀。

小孟老師／9月22日星座運勢

小孟老師／9月22日星座運勢

秋分來了！命理師示警「4生肖要避災」

秋分來了！命理師示警「4生肖要避災」

小孟老師／9月21日星座運勢

小孟老師／9月21日星座運勢

秋分「1杯水開運」！命理師揭4大禁忌

秋分「1杯水開運」！命理師揭4大禁忌

關鍵字：

秋分小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

台東3死中毒托福松過高！專家揭1疑點

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

快訊／今全台下最多！　14縣市豪大雨

快訊／升級大豪雨！　警戒區曝光

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

拍山頂目擊男女激戰　網：求手機型號

郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋辣翻

女勇擒偷拍嫌　竟揭開法國驚天性侵案

屏轎車墜溝渠滅頂　駕駛受困溺水亡

貨車司機侵犯女友人：妳尪入獄我當妳男人

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

更多

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面