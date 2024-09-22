今「秋分」4禁忌一次看　4生肖要避災

▲今天秋分，全台天氣不穩定。小孟老師提醒，穿露背裝容易著涼感冒。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「秋分」，清水孟國際塔羅小孟老師分享4禁忌，像是不宜穿露背裝，且生肖屬「豬、猴、羊、馬」需避災。

小孟老師說，今年秋分在9月22日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後，北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。

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►秋分4禁忌

1、不宜穿露背裝

秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2、諸事不宜

秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。

3、注意用火

秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。

4、不宜吃冰冷食材

秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒，睡眠較差，腸胃不適。

►四生肖注意健康

1、屬豬：注意腦血管。



2、屬猴：注意跌倒與筋骨。



3、屬羊：注意腸胃不順。



4、屬馬：注意感冒與身體轉寒。

►秋分開財方法

古人說秋分祭月，因此可選在9月21日跨9月22日晚上12時，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。

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