今「秋分」4禁忌一次看　4生肖要避災

▲今天秋分，全台天氣不穩定。小孟老師提醒，穿露背裝容易著涼感冒。（圖／資料照／記者李毓康攝）
記者陳俊宏／綜合報導
今天是24節氣的「秋分」，清水孟國際塔羅小孟老師分享4禁忌，像是不宜穿露背裝，且生肖屬「豬、猴、羊、馬」需避災。
小孟老師說，今年秋分在9月22日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後，北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低。
►秋分4禁忌
1、不宜穿露背裝
秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。
2、諸事不宜
秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。
3、注意用火
秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。
4、不宜吃冰冷食材
秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒，睡眠較差，腸胃不適。
►四生肖注意健康
1、屬豬：注意腦血管。
2、屬猴：注意跌倒與筋骨。
3、屬羊：注意腸胃不順。
4、屬馬：注意感冒與身體轉寒。
►秋分開財方法
古人說秋分祭月，因此可選在9月21日跨9月22日晚上12時，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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