約會「女生幫付停車費」男方秒暈爆？他點出關鍵：這是一種禮貌

▲約會男方開車，女方要幫出停車費嗎？每個人看法不同。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

外出約會，如果其中一方有開車，乘客是否要幫出停車費，每個人看法不同。一名網友提出，如果女生幫繳停車費，自己會暈爛。貼文一出，立刻引起討論，不少人附和直呼「真的會暈」。

有網友在Threads上發問，「什麼女生會讓男生暈的咪咪冒冒？我先，幫我繳停車費，暈死。」不少人看完後，紛紛留言「真的暈爛，男生其實很簡單，在這種小細節感受重視就夠暈」、「當雨很大，我手伸再長也感應不到悠遊卡時，副駕開了車門下去幫我感應，暈爆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著有人轉載到Dcard，「蠻好奇大家想法？男生真的會因為女生幫付停車費這件事暈嗎？女生又會願意幫男生負擔停車費嗎？」

對此，有網友回應「如果約會男生吃飯付錢，我是都會主動付停車費」、「絕對暈爛，會覺得超貼心」、「就有點像ab制，因為停車費也不貴，男生開車已經很辛苦，如果已經不收油錢或油錢平分，女生有自覺付停車費本來就是應該的」、「沒有應該繳，但可以繳，人跟人本來就是互相的」。

另外也有人提到，不管男女，只要是和朋友出門給朋友載，一定會幫忙付停車費，或是請朋友喝飲料吃點心，總覺得這是一種禮貌。

延伸閱讀

▸ 4生肖遇上「鳳閣星」 2024下半年愛情來了！迎接真愛出現

▸ 台東部落「蝸牛小米粽」釀3死 金蘭醬油家族39年前誤信「可補身」…生吞大蝸牛險滅門

▸ 婆婆「擦廚房濕巾」包料燉雞湯 人妻崩潰喊噁：我胃痛還加辣！驚恐怕被下毒