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母子檔民代服務處喬遷...結果是違建　立委廖偉翔認錯：另覓地點

▲▼民代母子檔服務處剛慶祝喬遷，藍營大咖全到場，結果被檢舉是違建。（圖／立委廖偉翔提供，下同）

▲▼民代母子檔服務處剛慶祝喬遷，藍營大咖全到場，結果被檢舉是違建。（圖／立委廖偉翔提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨台中市立法委員廖偉翔與母親、市議員黃馨慧的聯合服務處，今（21）日風光舉行喬遷茶會，包括立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、前台中市長胡志強等大咖都出席，不料馬上被民眾檢舉服務處是違建，台中市政府證實此事，並表示將依相關規定列管排拆，廖偉翔則說，為避免有任何違法疑慮，服務處同仁已開始另覓它地，著手規劃搬遷。

黃馨慧、廖偉翔聯合服務處上午慶祝喬遷，包含立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、前台中市長胡志強、立委羅智強、立委謝龍介、立委楊瓊瓔、立委麥玉珍、立委羅廷瑋、市議員李中、市議員劉士州、市議員朱暖英、市議員張廖乃綸等人出席，更有抽獎活動，吸引不少民眾到場參與，場面相當熱鬧。

▲▼民代母子檔服務處剛慶祝喬遷，藍營大咖全到場，結果被檢舉是違建。（圖／立委廖偉翔提供，下同）

現場也邀請謝龍介、江啟臣等人上台獻唱，謝龍介更是親手炒米粉給鄉親享用，民眾大讚美味，結果馬上有民眾檢舉服務處是違建。

台中市都發局表示，該地點並沒有使用執照，其建物涉違建部分，已於9月19日通知查處，後續將依「臺中市違章建築執行原則」及相關規定列管排拆。

▲▼民代母子檔服務處剛慶祝喬遷，藍營大咖全到場，結果被檢舉是違建。（圖／立委廖偉翔提供，下同）

廖偉翔認為，身為公眾人物，應用高標準自我要求，為避免有任何違法疑慮，服務處同仁已開始尋覓其它地點，並著手規劃搬遷事宜。

廖偉翔辦公室也回應，該服務處非自有而是租賃，而承租前已有建物，已請屋主先行釐清了解相關補照程序，一切全力配合市府法規辦理。

▲▼民代母子檔服務處剛慶祝喬遷，藍營大咖全到場，結果被檢舉是違建。（圖／立委廖偉翔提供，下同）

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