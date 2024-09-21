中秋節後「家中剩一堆月餅柚子」　人妻曝最終解方：聚餐玩遊戲

▲ 中秋節過後，許多人家中還有沒吃完的月餅和柚子。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

每到了中秋節，家家戶戶總會收到月餅和柚子，但若數量太多，反而會造成困擾。一名人妻抱怨，家裡還有一大堆柚子和月餅，不知道該如何處理，甚至差點和家人起衝突。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》指出，因為中秋節的關係，家裡收到很多月餅和柚子，根本吃不完，如今還剩下很多，柚子大約剩30多顆，月餅大概還有10多盒（每盒約6～12顆），不知道該如何處理，結果和家人因此吵架，爭執到快起家庭革命。

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原PO透露，他們討論出幾個想法，可以送給其他人吃，也有人想留著慢慢吃，還有人提議直接丟掉，但被長輩罵浪費食物。回想去年中秋，也是剩下一大堆柚子，做了十幾罐柚子醬，然而經過一年，還是剩一堆沒吃完。

貼文一出，引發一番熱議，網友紛紛留言建議：「分享給街友」、「贈物、剩食社團」、「分享贈送出去做愛心，比過期丟了好」、「冷凍庫吧…妳給他冰個一年，來年再送，不用再花錢」、「一個字丟，每個人家裡都有」、「分享給當地募餐愛心機構，做愛心，幫助自己也幫助別人」。

對此，原PO感謝大家的意見，並解釋分送給別人主要擔心食安問題，而且幾乎都有拜拜過，怕有人有相關的禁忌，和老公討論過後，決定下禮拜年輕人聚餐不喝酒，玩遊戲輸了改吃月餅、柚子2選1。

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