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Tim哥蘋果發表會「最大心得曝光」　偏愛數字系列：效能真的大升級

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone16在20日正式開賣，全球果粉不僅都在開賣首日搶新機，電信業、通路商都紛紛預估拜蘋果AI所賜，今年銷量將會超過15的成績。對此，3C達人Tim也指出這次iPhone 16最中意「數字系列」、顏色部分則是白色鈦金屬、湖水綠，他也透露自己這次去蘋果發表會最大的心得就是「可以搶先體驗新機」，對於創作者來說這在產出影片的時間真的會比別人快很多。

▼ Tim哥最中意數字系列。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ Tim哥 。（圖／姜國輝攝）

 Tim哥在今年蘋果發表會時前往現場朝聖，他分享自己這趟旅程經驗表示，發表會最大的重點就是「搶先體驗新機」，不管是先看到顏色、測試產品內容等等，對於產出影片有很大幫助，而且只要在發表會上出現的東西在現場通通可以看到，到現場會有比較「身歷其境」的感覺，而且以自己「果粉」的身分，到現場還會有來自世界不同的YouTuber、 Influncer等等，可以相互交流對產品的想法。

他指出，這次數字系列（iPhone、iPhone Plus）和Pro系列（Pro、Pro Max）自己比較偏向數字系列，雖然因為工作緣故還是會選用Pro，但從處理器升級到A18等級，不管是效能、玩3A遊戲速度、散熱都可以處理，相信不管從哪一代手機升級上去的消費者，都會覺得性能更改很多，而這次儘管尺寸增加，但手握的感覺不變，因此不會有容易滑掉的狀況發生。

此外，他也強調這次更改最多的當然是「相機控制」（Camera Controll）這個按鈕，包含一鍵能處理所有拍照功能、焦距等等，而且這次超廣角鏡頭升級到4800萬畫素，不管是夜拍、日拍細節都可以處理很好，放大看也不會有很多躁點，當然對於有攝影、拍片需求的人，可以支援到4K／120FPS的等級就能有更多後製調整的空間，他也在補充，就像我們在採訪，以往可能在咖啡廳什麼的會很吵，但現在可以透過空間音訊的部分，直接過濾掉環境聲音，這個改動就非常強大。

但針對Apple Intelligence，Tim說要到18.1以後的版本才會更新，自己在美國現場稍微測試過，最喜歡「編修Mail」、「撈相片」的功能，可以省去很多麻煩的時間，但詳細還是得等正式登場，中文版也要到明年才會推出。最後針對覺得這次最熱銷的顏色，Tim哥也說大家應該都會選擇「沙漠色鈦金屬」、「湖水綠」兩個顏色，這次的沙漠色整體質感有提升，有點像是霧金色的感覺，但針對數字系列的粉紅色，Tim哥也直說，這就見仁見智，因為顏色太飽合，可能有些人還是會覺得「太過」。

最後針對這次台灣大將與Tim哥合作，在之後舉辦「美西AI之旅」，他也說自己因為工作關係，今年各大手機的發表會場合都有到現場，自己知道很多「獨家景點」，認為絕對可以替旅行團的夥伴帶來一點新的資訊，也能告訴大家該注意哪些東西才會值回票價。

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