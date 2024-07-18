iPhone「電量狂掉」可能被駭了！　3C達人曝6處快檢查

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iPhone「電量狂掉」可能被駭了！3C達人Tim哥曝6處快檢查

記者曾筠淇／綜合報導

雖然iPhone的系統安全性強，但不代表不會被駭。「3C達人」Tim哥就特別提醒，不管是手機、電腦還是平板，都應該注重系統安全，那iPhone若被駭客入侵或是被監控，有沒有什麼徵兆呢？不妨檢查這6個地方。

一、電池

Tim哥建議，點進「電池」後，可以檢查耗電量是否有異常增加，若自己明明沒有使用手機，但耗電量卻異常增加，就有可能代表iPhone被惡意軟體或是病毒感染，造成不明程式在背景運行。若耗電量前幾名有不明程式或是根本沒在用的程式，最好趕快刪除掉。

二、網路

從設定點按「行動服務」後，可查看行動數據量有沒有突然增加，若有，可能是有被惡意的軟體或病毒感染，那就要把該程式關掉或移除掉。

三、聯絡人

有些駭客會傳奇怪訊息，用惡意軟體散播惡意連結，所以可以不定期檢查訊息，看看是否有出現不明簡訊。

四、APP資料庫

查看有沒有不明應用程式出現，若發現了未曾安裝的APP，可能是駭客透過安裝APP竊取個資、監控相關應用程式，最好也是刪除掉。

五、郵件

若收到不知名的郵件，且內有相關連結和附件，千萬不要點。

六、Face ID、Touch ID

若兩者無故失效，或發現有人解鎖自己的iPhone，最好重新製作Face iD、Touch ID，也檢查APPLE ID有沒有異常登入、跳出其他國家的驗證碼，若有，最好馬上把密碼改掉。

▲iPhone 14 系列鏡頭較為凸出。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone。（圖／ETtoday資料照）

Tim哥也提醒，很多人會依賴免費的公共網路，但這些網路有時會被駭客利用，做成陷阱，所以連接的時候要確保合法性。另外，有些不知名應用程式很會「裝」，用戶下載前可以先看評分，不要隨意下載可疑的程式；還有些有心人士會寄送惡意連結、附件，讓人點下去就中圈套；最後則是不要「越獄」或安裝非法工具，以避免造成系統漏洞。

如果真的被駭了，Tim哥建議，可以開啟「安全檢查」功能，用iOS安全檢查功能重新去審查、重新存取一些權限，然後檢查並刪除可疑應用程式，最後可以備份資料，將手機恢復原廠設定。除了這3個步驟，平時也可以把手機更新到最新的版本，因為蘋果若發現安全漏洞，就會先協助修正，系統經過修正後，使用上就會比較安全，也比較不會被駭客攻擊入侵。

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