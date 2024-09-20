羅智強嗆若死刑違憲將反制　苗博雅：不應對大法官政治鬥爭

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅智強日前開嗆，若大法官於憲法法庭宣告死刑違憲，將提出反制行動。對此，台北市議員苗博雅今（20日）表示，行政、立法、司法三權分立、互相制衡，是民主憲政的基礎，而司法違憲審查制度，則是民主國家不可或缺的憲政守護機制，大法官說的話，每個政府機關都要聽，如果有不同意見，要循法律途徑解決，政黨或政客不能對大法官發動政治鬥爭，守護自由民主憲政秩序的遊戲規則，這就是比死刑存廢更重要的事。



苗博雅提到，今天下午，憲法法庭即將就死刑是否違憲的案件宣判，但在他心中，比起死刑存廢，還有一件對台灣的民主鞏固更為重要的事，也就是我們是否能夠共同守護臺灣的自由民主憲政秩序？

苗博雅說明，行政、立法、司法三權分立、互相制衡，是民主憲政的基礎，而司法違憲審查制度，則是民主國家不可或缺的憲政守護機制，民主社會，每個人都可以對每個議題說話，但由大法官來說最後一句話。

關於憲法法庭違憲審查的制度，苗博雅進一步說明，大法官說的話，每個政府機關都要聽，如果有不同意見，要循法律途徑解決，政黨或政客不能對大法官發動政治鬥爭。

然而，苗博雅認為，令人擔憂的是，這樣得來不易的司法違憲審查制度，正在面臨來自某些政治人物的挑戰，例如，中國國民黨立委羅智強的公開言論，便引發他的深深憂慮。



苗博雅指出，羅智強多次表明，若大法官宣判的結果不如他的意，他將在立法院反對到底，拒絕配合修法。「立委公開表態不承認大法官的判決，不僅是攻擊憲政機制，更是削弱、破壞大法官的角色及功能。」

苗博雅感嘆，我們的自由民主憲政秩序，正面臨重大風險，自己擔心，某些政黨，將藉由對死刑違憲案的爭議，進一步攻擊大法官的公信力，甚至當成蓄意不審查新任大法官提名的藉口，企圖讓憲法法庭陷入停擺，這將對台灣的法治與民主造成嚴重衝擊。

苗博雅強調，公民在民主社會中擁有言論自由，任何人都可以對大法官的判決發表意見與批評，但在個人立場之前，還有更重大的社會與國家利益，自己並不希望台灣的民主走回頭路。

因此，苗博雅直言，在自由民主的社會中，必須遵守解決憲政爭議的遊戲規則，讓我們在這個重要時刻，保持理性與冷靜。

最後，苗博雅表示，無論接下來死刑是否違憲，都不應拿來作為打擊大法官威信的工具，因為守護憲政秩序是我們每一個人共同的責任，守護自由民主憲政秩序的遊戲規則，這就是比死刑存廢更重要的事。