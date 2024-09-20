花蓮表揚優良教師！294人受頒感謝狀　接受各界感謝與祝福

▲▼花蓮縣教師節暨優良教師表揚大會有全縣294位教師受表揚並受頒感謝狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣113年教師節暨優良教師表揚大會19日在花蓮褔容大飯店舉辦，來自全縣294位教師齊聚一堂，接受各界的感謝與祝福。縣長徐榛蔚在教育處代理處長翁書敏陪同下，到場向教育界優秀夥伴們致意，親自頒贈感謝狀，感念終年辛勞的老師。

徐榛蔚首先深深一鞠躬，向所有辛勤耕耘在教育第一線的老師們致以最誠摯的敬意和感謝。她以《禮記．禮運》「大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦。」為例表示，內文雖未有教育的字眼，但皆與教育相關，因為學校教育讓孩子學習長大之後成為台灣有用的人，而教育是人才培育的搖籃，教師是孩子學習的推手，感謝老師們辛苦的付出；即使面對教學型態的轉變，教育的本質仍應回歸以學生為中心，她鼓勵教師們讓孩子們多嘗試新事物，大膽試錯並發揮創造性思維，以不放棄尋求答案的精神，拓展多元開放的學習旅程。

代理處長翁書敏也期許教師們以培養優秀的一代為己志，為孩子裝上夢想翅膀，牽孩子的手，迎向未來的夢，感謝老師們協助學生展現自我，發揮所長，讓學生擁有一技之長，使自己的人生多采多姿，終身受用。

113年表揚大會受獎人員共計有294人，包含獲選師鐸獎1人、特殊優良教師7人、傑出代理教師6人、競賽傑出指導教師10人、績優教保服務人員7人、資深教保服務人員28人、優良特殊教育人員1人、教育會優良會務人員9人、愛心模範教育人員28人、資深優良教師197位（服務滿10年教師30位、滿20年教師111位、滿30年教師53位以及滿40年教師3位）及8個單位。

▲縣長徐榛蔚期許所有教育工作者懷抱教學相長之熱忱，為教育之百年大業共同努力。

表揚大會氣氛溫馨，典禮中特別邀請明廉國小及明義國小師生以客家樂聲及舞蹈表演帶來深具文化之演出，讓與會貴賓更深刻了解他們推展教育、無私奉獻的感人生命故事，堪為良師之典範。

會中，現場傑出代理教師們也一致感謝縣長及縣府團隊重視代理教師的權益，讓他們有機會被看見。更有教師表達感謝花蓮縣政府免費營養午餐的政策，以及數位技能培育，讓孩子們都能在最好的環境下受教育，並學習成長。