警車禮讓行人「他直接開過去」　網笑：6千元喪鐘已敲響

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛日前行經新竹市東門街與民族路口，正在停等紅燈時，一名銀色汽車駕駛疑似沒有注意到斑馬線上的行人，直接從警車旁邊開過去，下一秒警察馬上鳴笛追上去，讓目擊整個過程的他忍不住發出一聲歡呼。

▲警車停下禮讓行人，另一名駕駛卻沒有。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

影片中，拍攝者前方的路口為紅燈，幾名行人陸續走過斑馬線，接著一輛警車從畫面右側出現，恰好有一名年輕男子正要過馬路，警車停下禮讓，沒想到畫面左側另一名銀色汽車駕駛疑似沒有注意到行人，轉彎之後直接越過警車穿過路口。

下一秒警察立刻鳴笛追上去，讓目擊整個事發過程的拍攝者，忍不住發出一聲歡呼。事後，這段行車記錄器影片被上傳至YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，至今累計已有1.2萬次觀看次數。

網友們看完影片也紛紛留言表示，「原PO幸災樂禍的態度很不可取，但我超級喜歡」、「價值新台幣6000元的喪鐘已為你敲響」、「呼呼，有夠開心」；但也有部分網友替沒有禮讓的駕駛緩頰道，當時駕駛的視線可能被警車擋住，應該不是故意不禮讓，未來大家轉彎經過斑馬線，還是要注意一下是否有行人通過，才不會因此挨罰。