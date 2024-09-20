政論名嘴聲量王他打敗蔡正元　TPOC曝原因「什麼都能講」

記者黃翊婷／綜合報導

TPOC台灣議題研究中心19日公布台灣政論名嘴聲量排行，前立委郭正亮因為「什麼都能講」，以12.5萬則總聲量奪冠，其次為前立委蔡正元9.6萬則、資深媒體人黃暐瀚6.5萬則等等。

▲名嘴網路聲量排行前10名。點圖可放大。（圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集東森、年代壹電視、三立、民視、TVBS、中天等新聞台政論節目來賓的網路聲量數據，有近100名無黨公職身分的名嘴，並分析他們近3個月的網路聲量表現，結果發現，前立委郭正亮以12.5萬則總聲量奪冠，主要原因是他什麼都能講，包含分析民調、政治情勢、國際關係，例如他指出超過550萬人為民眾黨主席柯文哲抱不平，可能會傷到總統賴清德，或者美中科技戰分析等等，都曾獲得媒體轉載。

▲郭正亮（左）獲得的網路聲量高於蔡正元（右）。（合成圖／記者屠惠剛攝、ETtoday資料照）

第二名是前立委蔡正元，他因日前質疑女記者是否陪睡一事，吸引不少輿論關注，總聲量達9.6萬則；第三名是資深媒體人黃暐瀚，總聲量達6.5萬則，他因近期評論柯文哲案獲得關注。其他依序為資深媒體人黃揚明（60,487）、美麗島電子報董事長吳子嘉（46,299）、民眾黨2020年不分區立委提名人吳靜怡（36,009）、前立委陳柏惟（31,818）、時事評論員鍾年晃（30,756）、日本資深媒體人矢板明夫（29,092）、昔日「挺韓名嘴」謝寒冰（28,660）。

▲名嘴在各平台的影響力也不同。點圖可放大。（圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心）

此外，名嘴在不同媒體新聞網站或社群平台，獲得的聲量也不盡相同，例如吳子嘉、黃暐瀚、張禹宣、郭正亮、王瑞德在東森「關鍵時刻」、「57爆新聞」等節目聲量較高；蔡正元、郭正亮、黃暐瀚、陳柏惟、沈富雄則是在TVBS「少康戰情室」、「新聞大白話」、「國民大會」等節目的聲量較高。

TPOC台灣議題研究中心認為，擁有高聲量的名嘴在各大新聞台的節目中多有重疊，是因為他們自帶明星光環和流量，即便只上特定的政論節目，也會有媒體引用報導，不過，中天頻道的情況比較不一樣，例如蔡正元在中天創下超過2萬則聲量，但在其他媒體的頻道聲量大約為幾千則，顯示部分名嘴在中天的粉絲群體間擁有更大的影響力。