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新北5連霸女議員遭搜索約談　疑詐領助理費...時間長達15年

▲▼ 。（圖／翻攝自白珮茹臉書）

▲國民黨籍新北市議員白珮茹涉利用職務詐取財物長達15年遭檢調搜索。（圖／翻攝自白珮茹臉書）

記者黃宥寧／台北報導

驚！國民黨籍新北市議員白珮茹今（18日）遭檢調搜索約談，據了解，白疑從2009年起至今年4月，利用職務機會詐取財物（助理費），且有偽造文書及洗錢等問題。對此，新北市議會國民黨團稍早呼籲司法勿枉勿縱，不能輕易羅織或臆測罪名，務必基於事實進行調查及審理，避免政治力介入，以為司法公信。

士檢地檢署18日上午，指揮新北市調查處前往新北汐止、北市內湖等13處執行搜索，共計帶回13人，其中2人為證人，議員白珮茹等11人則以被告身分應訊，預計晚間陸續送往士檢複訊。

據悉，現年49歲的白珮茹經營地方多年，選區包含新北汐止等處，更是讚譽有加的「5連霸」議員，臉書也時常PO出替地方爭取福利訊息，頗受選民喜愛，孰料卻爆出她疑從2009年起至今年4月，利用職務機會詐領助理費，且有偽造文書及洗錢等問題。

針對議員白珮茹遭搜索，新北市議會國民黨團表示，目前還沒有聯繫到白議員本人，關於檢調搜索服務處的原因會持續了解狀況。

黨團表示，白珮茹議員長期在議會問政認真負責，積極反應地方民意，呼籲司法勿枉勿縱，不能輕易羅織或臆測罪名，務必基於事實進行調查及審理，避免政治力介入，以為司法公信。

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