「九頭身排排站」得金獎！恆春搶孤攝影賽被控黑箱　得主5萬飛了

▲這張獲得金獎的照片遭質疑比例變形，且同一人包辦多獎，引發爭議。（翻攝自屏東縣恆春鎮公所網站）

圖文／鏡週刊

屏東恆春日前舉辦「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」，未料得獎名單公布後卻掀起爭議，除了金獎作品被認為看不出特別之處，「只是拍大家站在一起」，且人物比例嚴重變形，而該得主還同時包辦多個獎項，包括優選、佳作、入選，可領走近5萬元獎金，事後還被翻出得主與評審來自同個攝影學會，遭質疑內定、黑箱作業。恆春鎮長史尤經原稱尊重裁判專業，強調比賽公開公正，然而如今卻改口表示承認有疏失，決定重新遴聘專家進行評審。

綜合媒體報導，恆春鎮公所為推廣在地搶孤文化，舉辦攝影比賽等系列活動，未料攝影比賽的得獎名單上週公布後卻遭到「炎上」，其中許多得獎作品讓大家看了納悶評選標準，甚至還有一人包辦多獎的情況，例如一名72歲的盧姓女子一個人就包辦金獎與多項優選、佳作、入選，國民黨籍屏東縣議員陳揚在臉書發文指出，盧女本身和評審是相同的攝影學會幹部，讓許多參賽的攝影好手難以接受，質疑比賽變調，「這不是內定那什麼是內定」。

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對於相關爭議，國民黨恆春鎮長史尤經先前表示，尊重裁判的專業，至於簡章疏漏、沒有規定一個人的參賽作品數量，也會深切檢討，以後再做改進。這次發生一人獲得多項獎項，被質疑黑箱，史尤經也強調公所秉持公開公正，若被抓到作弊行為，歡迎大家向公所檢舉，會撤銷資格。

▲網友翻出恆春搶孤攝影大賽佳作之一，認為此作品拍攝構圖佳，應該能闖進前3名。（翻攝自屏東縣恆春鎮公所網站）

公所原訂今（19日）舉辦頒獎典禮，並請評審說明得獎理由，然而《自由新聞網》報導，尤史經突然大轉彎改口表示，經連日民眾檢舉及深入調查，發現承辦單位發布的得獎作品及得獎名單確實有許多疏失和狀況，包括沒有限制每人投稿的數量、導致一人獲多獎，以及獲獎作品的來源及審核機制不完善，許多民眾提出相關佐證，因此公所決定，重新遴聘專家評比所有作品。

恆春鎮公所也重申秉持公開公正舉辦攝影比賽，相信承辦的專業，既然發現爭議，除了明年讓比賽規則及評審標準更明確，也會檢討比賽方式是否可以達到宣傳恆春之美，而非淪為少數拿獎的小眾活動。



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