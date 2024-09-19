時隔3個月再爆本土登革熱！花蓮男曾赴新北、高雄　感染源待釐清

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔3個月再出現本土登革熱！疾病管制署今（19）日公布，個案為花蓮縣30多歲男性，9月13日出現發燒、頭痛等症狀就醫，經通報及採檢送驗後，9月18日確認為登革熱病例，密切接觸者11人目前無症狀。調查個案曾經前往高雄、新北，感染源還有待釐清。

疾管署副署長羅一鈞說明，這是國內今年入夏（5月以來）第3例本土登革熱病例，個案潛伏期無國外旅遊史，但曾至高雄及新北，感染源待釐清。

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羅一鈞指出，個案在新北停留天數較久，且活動地點附近200公尺曾於8月初有境外移入個案，原本懷疑有關聯性，但後續釐清兩案病毒型別不同，花蓮個案為登革病毒第二型，境外移入個案為第一型。至於入夏前2例本土病例位於高雄，檢出也是第一型。

羅一鈞也提到，7月以來境外移入病例最多是來自泰國、印尼、菲律賓，其中第二型檢出最多的是來自泰國。

羅一鈞指出，個案可傳染期主要活動地點為花蓮工作地及居住地，為防範疫情擴散，花蓮縣衛生局已針對個案及接觸者進行防蚊衛教，並於個案工作地及居住地周圍進行病媒蚊密調、孳生源清除及化學防治，高雄市及新北市衛生局也已展開相關防治工作。

疾管署統計，今年截至9月18日累計167例本土登革熱確診病例（其中入夏後累計3例，分別居住於高雄市2例及花蓮縣1例），病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例、嘉義縣及花蓮縣各1例；另今年累計207例境外移入病例，高於過去4年同期，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓及泰國各24例。