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大陸 大陸焦點 特派現場

陸停止34項農產品優惠關稅　台商憂賴政府不溝通：享受讓利又反中

▲▼ 第二十七屆京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第二十七屆京台科技論壇今天上午在北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者 任以芳／北京報導

大陸國務院關稅稅則委員會昨18日發布公告，決定自2024年9月25日起停止執行對台灣34項農產品免徵進口關稅政策。赴北京參加京台科技論壇的劉兆玄今（19）日受訪時點出問題癥結，兩岸因為沒有溝通，否則應該透過ECFA「兩岸經濟合作委員會」討論協商解決問題。大陸全國台企聯會長李政宏也指出，民進黨政府正視這個問題，不能單純依賴中國大陸的讓利，在兩岸獲利又進行政治上「抗中反中」。

第27屆京台科技論壇今天在北京舉行，大陸方面出席有國務院台辦副主任潘賢掌、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍等人出席。兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、全國台企聯會長李政宏等人，以及兩岸企業代表出席與會。

由於大陸昨天最新宣布，自2024年9月25日起，「停止」執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，引起許多農漁業者憂心，李政宏在會後受訪時表示，從前一段時間開始，大陸開始進行對各個產業的疏理，進行反傾銷調查，但是民進黨政府沒有釋出「適當的善意」，開放更多大陸產品銷往台灣，「所以我想停止關稅讓利是必然情況」

▲▼ 第二十七屆京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者任以芳攝）

李政宏會後受訪指出，ＥＣＦＡ是非常好的促進兩岸經貿合作的協議，前提是必須建立在建立在「公平」的基礎之上。他也呼籲民進黨政府要正視這個問題，不能在經貿上依賴大陸單方面讓利，又在兩岸之間超出獲取，又在政治上進行抗中反中。

可透過ECFA本身的「兩岸經濟合作委員會」討論協商，「但是關鍵卡在目前兩岸政府無法溝通」。大陸全國台企聯會長李政宏呼籲，民進黨政府應正視問題，不能在經貿上依賴大陸讓利，卻又在政治上進行抗中反中。

▲▼ 第二十七屆京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄。（圖／記者任以芳攝）

劉兆玄則表示，馬政府時期，在他擔任行政院長任內的「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）多年來進行順暢，台灣也有所獲利。

面對媒體追問，現在兩岸都沒有溝通？劉兆玄則建議。可以透過ECFA本身有一個兩岸經濟合作委員會，雙方透過委員會討論。

▲▼ 第二十七屆京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 前農委會主委陳保基。（圖／記者任以芳攝）

前農委會主委陳保基則表示，ECFA每10年檢討一次，並且要進行諮商（溝通協調）。「你沒有諮商又要享受人家的好處，不應該這樣，大家應該要思考檢討，因為農民是無辜。」

陳保基也說，與其怪大陸為何停掉對台優惠關稅，不如想一想，這段期間有沒有諮商過，這是兩邊問題，有沒有坐下來談怎麼解決問題。

今天與會台商也很憂心目前兩岸情勢，大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩對此表示，就兩岸ECFA與經貿往來，當年是在「九二共識」基礎上來建立各項兩岸交流溝通。民進黨政府不承認九二共識，也不積極做交流溝通工作，就政治層面來看，賴政府和蔡政府堅持不承認「九二共識」，大陸相關部門會採取相應工作來正面回應台灣相關部門的議題。

吳佳瑩也呼籲，「賴政府必須好好思考，什麼樣情況對台灣人民有良性發展，必須要雙邊坐下來檢討。」

北京瑞愛鑫生醫科技有限公司總經理陳建勛也指出，從520後，當時許多台商憂心，經歷幾波的停止優惠減免關稅，大家都會擔心還會有其他產品的關稅受影響。台商會擔心未來兩岸若不繼續溝通，關稅課徵的政策會越來越明顯，還是期盼雙方可以好好談，解決問題。

▼ 北京瑞愛鑫生醫科技有限公司總經理陳建勛 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第二十七屆京台科技論壇 。（圖／記者任以芳攝）

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