宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月...妹帶房仲上門見驚悚一幕

▲劉姓婦人倒臥住處2樓房間，死亡數月已成為乾屍。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍大福村一名56歲的劉姓獨居婦人，11日被妹妹發現她倒臥在床邊地上，已經成為乾屍，因為日曆停留在去（2023）年11月23日，估計死亡時間超過半年。警方調查，發現遺體並無受到外力介入的跡象，初步排除他殺可能。目前，正等待解剖報告以釐清死因。

長期獨居的劉姓婦人因身體健康狀況不佳，幾乎未與鄰居互動。劉婦平時只有一隻狗作為伴，而嫁到外縣市的妹妹約6年未回鄉。由於連繫不上劉婦，妹妹打算出售房屋，11日與房仲一起回到老家實地查看，卻驚見姊姊倒臥在2樓房間床邊地上，已成為乾屍。

警方獲報，初步研判劉姓婦人已經死亡數月，因為她的日曆停留在去（2023）年11月23日。警方詢問鄰居後得知，劉姓婦人長期一人居住，與親人已經很久沒有聯繫。現場的民宅大門深鎖，並無打鬥痕跡，遺體也沒有受到外力介入的跡象，因此警方初步排除他殺的可能。

鄰居透露，數月前就曾經聞到異味，但當時以為是附近的貓狗死去，沒想到實際上是劉婦的屍臭。期間，他們曾經聽到屋內傳出狗吠聲，但後來就再也沒有聽到。警方進入屋內並未發現狗的蹤跡，懷疑狗可能因為主人過世後無人餵食，長時間飢餓後從後方矮牆或防火巷逃走。