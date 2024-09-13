宜蘭高職爆霸凌！學生海邊趴地...球棒+伸縮棍狂揍　殘忍畫面曝

▲▼男學生撐在地上，遭同學以球棒和伸縮棍猛毆臀部。（合成圖／擷取臉書《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣一所高職爆發校園霸凌，在十多人圍觀下，一名男學生趴地後，分別遭兩名同學持球棒和伸縮棍痛毆臀部，還全程錄影，憤怒的學生家長將影片PO網討公道，並出具驗傷單提告，學校已經啟動安全通報系統，並展開調查。

「我的姪子被霸凌請大家幫忙」的男高職生被霸凌影片PO上臉書《宜蘭知識＋》後，引發公眾的激烈反應。家屬說表示已向警方報案，並對學校要求撤下影片的行為感到憤怒。

這段影片長約20秒影片，一名穿黑衣的男生被要求以伏地挺身方式撐地，先被一同學以球棒猛打左臀部一下，另名同學先以球棒再打一下後，又拿著疑似伸縮棍再打一下，之後挨打男生即站起來。在被打的過程中，旁觀的同學們不斷發出嘲笑和侮辱的言語錄影者問被打學生「OK？還行嗎？」，被打學生站起來後，拍拍屁股回答「還行！」。

學校表示，事件發生是在12日放學後，地點位於頭城海堤旁。校方獲報後立即請動手學生和家長到校，並啟動校安通報，並進行調查。但否認家長指控要求撤掉影片一事。

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