把妻兒打到險喪命　家暴父回頭討扶養費反被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿忠（化名）因病需要他人全日照護，於是向法院提告，要求2名子女應每個月各自給付1萬490元扶養費，結果反被前妻、子女控訴家暴，當時險些將還年幼的孩子打死。屏東地院法官審理之後，認定阿忠過去無正當理由未對子女盡到扶養義務，且情節重大，最終裁定駁回。

▲阿忠要求2名子女負擔扶養費，直到他離世，結果反被打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿忠因腦部疾病導致日常功能受損，需要他人全日照護，無法從事勞動，名下也沒有任何資產，所以決定向法院提出聲請，要求與前妻所生的2名子女負起扶養義務，每個月應各自給付1萬490元，直到他離世。

但2名子女表示，父親阿忠是被通緝的重刑犯，多次入監服刑，就算在家中，只要賭博輸錢、討錢未果或是有不順心的事情，就會對母親和他們徒手毆打、持利器攻擊或辱罵三字經，有一次甚至把母親摔到昏迷，連在法院門口都敢動手打人。

2名子女強調，他們從出生以來，全靠母親獨力扶養長大，幼稚園起就要幫忙做手工維持生計，一直半工半讀到大學畢業，但畢業後積欠學貸，加上長期無業，還要扶養母親，實在沒有餘力照顧父親。

阿忠的前妻也出庭證稱，前夫嗜賭，婚後不務正業，經常南北兩地跑，只要賭輸錢就會家暴，甚至曾經差點把孩子打死。

屏東地院法官經調查後確認，阿忠在婚姻關係存續期間，就與妻子、子女分居，長年不務正業又嗜賭，從未照顧過子女，離婚後也未曾探視子女，在子女的成長過程中處於完全缺席且不聞不問的狀態，確實沒有盡到為人父的扶養義務，且情重大，如今若反過來要求子女負起扶養義務，顯然有失公平，最終裁定駁回阿忠的告訴，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。