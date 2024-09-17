台灣民意基金會民調／姚立明為司法院副院長提名人　四成四不贊成

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，將送立法院審查，但曾擔任賴清德競選總部主委的姚立明被提名為副院長人選，引爆輿論不滿。根據台灣民意基金會民調，20歲以上台灣人中，三成四大體上贊成，四成四不贊成，二成 二沒意見、不知道、拒答。

民調顯示，姚立明出任司法院副院長和大法官，0.5%非常贊成， 23.9%還算贊成，24.1%不太贊成，19.9%一點也不贊成，14.4%沒意見，7.2%不知道、 拒答。不贊成比贊成多10個百分點。

進一步交叉分析，從政黨支持傾向看，民進黨支持者一面倒贊成，在野黨及中性選民則是一面倒不贊成。具體數字為民進黨支持者，六成八贊成，一成七不贊成；國民黨支持者， 一成二贊成，七成一不贊成;民眾黨支持者，一成四贊成，七成五不贊成；時代力量支持者，三成二贊成，四成一不贊成；中性選民，一成三贊成，四成五不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現 的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會委託， 主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財 團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。