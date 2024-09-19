金融時報：呼叫器在歐洲組裝　也可能使用台灣零組件

▲黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸，傳呼機是台灣製造。（圖／翻攝X、路透）

文／中央社

黎巴嫩真主黨使用後爆炸的呼叫器疑似來自台灣金阿波羅公司，該公司否認。英國「金融時報」報導，這類產品即便是在歐洲或中東地區組裝，往往也須使用源自台灣或中國公司的零組件。

黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器17日驚傳集體引爆，造成含平民在內10多人死亡、數千人受傷。真主黨指控以色列犯案，以色列則未正面否認或承認涉案。

呼叫器上有金阿波羅品牌商標。台灣公司疑似捲入爆炸案，引發國際媒體高度關注。金阿波羅今天發布聲明，指出該款呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC Consulting KFT設計、製造、銷售，金阿波羅僅授權使用商標。

「金融時報」（Financial Times）援引台灣政府官員及產業專家的說法報導，任何這類裝置即便是在歐洲或中東地區組裝，往往也必須自台灣或中國公司取得大多數零組件。

報導指出，這凸顯科技供應鏈的複雜性。這類供應鏈可以牽涉數以萬計台灣公司，且常常是小型企業。這些企業多由創辦人親自營運；他們或許有豐富的經營中國或越南工廠的經驗，但對跨國安全議題或出口管制規則所知甚少。

一名台灣經濟部官員告訴「金融時報」，呼叫器的關鍵零件是低階通訊晶片、接收器和基礎級主機板；多數這類產品是由台灣和中國公司製造。

「金融時報」援引真主黨一名官員的說法報導，真主黨的初步調查結果顯示，以色列的間諜透過某種方式劫持了一批運往黎巴嫩的呼叫器，裝入少量炸藥及相關零組件，接著幾乎同時引爆它們。

一名曾利用通訊設備滲透間諜活動目標的人士指出，這是以色列「做得到、且已做過」的事，但規模從未如此龐大。

面對以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）是否涉案的詢問，一名以國相關單位高階官員僅以眨眼微笑的表情符號回應。

「金融時報」指出，關於有金阿波羅品牌商標的呼叫器為何會出現在案發現場，金阿波羅董事長許清光和他的員工今天在數小時內向媒體提供數種不同解釋。一名業務經理起初告訴「金融時報」，公司已有多年（for years）銷售產品至黎巴嫩的經驗。

不過，金阿波羅後來發布聲明，提到該款呼叫器與BAC Consulting KFT的關聯。「金融時報」報導，匈牙利的企業登記資料顯示，BAC Consulting KFT於2022年5月由名為巴索尼–艾齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）的女性設立。

她在職場社交網路平台領英（LinkedIn）的個人檔案顯示，她在倫敦大學學院（UCL）取得粒子物理學博士學位。一名近年曾在拉脫維亞一場通訊專業會議遇過她的人士表示，巴索尼–艾齊迪亞科諾是名「學者」。

根據報導，巴索尼–艾齊迪亞科諾的照片也可見於一家名為Eden Global Impact的公司網站。網站提供一個位於舊金山的地址，並形容巴索尼–艾齊迪亞科諾是「人道與社會行動和計畫專家」。公司在網站列出的銷售產品包括太陽能發電裝置、水過濾系統，以及去中心化離網衛星電話。

巴索尼–艾齊迪亞科諾今天接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）電話訪問時，證實她的公司與金阿波羅合作，但否認涉入黎巴嫩爆炸案。

她說：「這款呼叫器不是我生產的。我只是中間人。」