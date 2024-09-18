心疼小三墮胎！人夫買房買車還送1300萬　醫師妻見偷情裸照怒告

▲桃園一名人夫心疼小三為他墮胎，不僅買房買車還匯款1300萬給對方，讓正宮氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳佩蓁／桃園報導

桃園一名人夫背著醫師老婆在外養小三，這段不倫戀長達7年，過程中小三甚至還懷孕墮胎，他因此覺得有愧於對方，不僅替小三買房買車，還匯款1300萬元給小三，正宮得知後大受打擊，憤而提告小三求償300萬元。桃園地院審理後，判小三應賠償80萬元，可上訴。

正宮主張，人夫任職於某國立大學，經同事介紹認識擔任銷售員的小三，並發展成婚外情，2人交往7年發生超過100次以上性行為。期間，人夫不僅替小三買房買車，甚至替她繳納房貸、給付生活費、支付房屋裝潢費、加油費、購買直銷產品，且匯款將近新台幣1300萬元給小三，並在老公手機發現多張2人環抱的親密合照，還有小三裸露私密處照片。

正宮表示，她和丈夫自幼稚園就認識，從小青梅竹馬，婚後育有子女，原本婚姻幸福，沒想到卻遭小三介入，她因而罹患憂鬱症、心靈煎熬甚鉅，因此向小三求償300萬元。

小三辯稱，她與人夫只是客戶關係，人夫有向她購買淨水器、空氣清淨機、營業食品等物，且她固定每2週替人夫全身按摩，均是她的職業內容；而正宮提出的裸照，是她當時想轉換手機內的資料，但她不熟悉科技產品，才請人夫替她處理照片轉換，她不知道人夫私自儲存她的私密照片，喊冤「我也是受害者」！

人夫出庭證稱，他與小三認識半年後開始交往，2人大約2週約會1次，疫情前小三每個月會陪他飛1次深圳出差，後來小三為了他懷孕墮胎，他覺得對小三有虧欠，就替她在桃園市買了一棟房子，2人交往7年共赴大陸27次，在汽車旅館、家中約會均有發生性行為。

桃園地院審理認為，正宮提出的小三私密照，除包含被告自行拍攝的角度外，還有由他人從上往下拍攝的照片，依照常情若非親密關係，很難想像有人會將自己的裸照傳送給不熟的朋友，認定人夫與小三顯然有踰越一般男女間正常社交關係，致正宮精神上受有莫大痛苦而情節重大，判小三應賠償80萬元精神慰撫金，全案可上訴。