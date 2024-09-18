行人走優先區免靠邊「可全寬通行」　鳴喇叭驅趕10月起最多罰600

▲汽機車若在行人優先區按喇叭驅趕行人，將可罰300到600元。（示意圖／記者高堂堯翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(18日)預告修正「道路交通安全規則」，除了明定汽車或慢車行駛「行人優先區」時，應暫停讓行人先通過，行人可在行人優先區道路全寬通行，不需要靠路邊行走，汽機車若按鳴喇叭驅趕行人，將可罰300到600元，10月1日起上路。

配合內政部日前預告「行人交通安全設施條例施行細則草案」，行人優先區內車速不得超過20公里，交通部今(18日)也預告修正「道路交通安全規則」，增訂汽車及慢車行駛於行人優先區應遵守行駛規定，明定汽車或慢車行駛於行人優先區，應依速限減速慢行，不得危及行人安全或阻礙行人通行，並應暫停讓行人先行通過，以行人步行為優先，禁止按鳴喇叭及限制行車速率，並設置專用標誌及車輛降速設施之路段。

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修法也增訂行人於行人優先區穿越道路時，不受部分穿越方式之限制，行人於行人優先區行走時，可於道路全寬通行；現行規定，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路，修法也增訂行人行走於行人優先區不在此限。

交通部表示，一般行人行走在道路，要靠邊行走，「道路交通安全規則」修法增訂在劃設的「行人優先區」內，行人有最優先路權，不會要求行人靠邊行走，道路可全寬通行，即便附近有斑馬線或天橋、地下道，仍可直接穿越馬路通行，汽機車行駛不但要停讓行人，也不可按鳴喇叭驅趕行人，若按喇叭驅離行人靠邊，將可罰300到600元。

交通部表示，相關修法規定，預計配合內政部日前預告「行人交通安全設施條例施行細則」實施日期，一併於10月1日起上路。