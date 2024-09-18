「開妹妹、搶妹妹錢還打妹妹」！19歲警專生遭黑幫痛毆嗆「變態」

▲林姓警專生疑似想白嫖遭痛毆，被黑道錄下自白影片並上傳警專生群組。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

警察專科學校19歲林姓學生，17日到新北市永和區找外籍女子買春，事後竟想白嫖，把錢搶回來還對女子動粗，蔡姓雞頭等人獲報後立刻趕來制伏林男，並拍攝自白影片，林男自述「開妹妹、搶妹妹錢還打妹妹」，並坦承吸毒，此段影片被上傳到警專學生群組，警方已將蔡男等7人逮捕，全案依法偵辦。

據了解，林男趁著中秋節放假，17日凌晨在網路上相約泰籍女子性交易，雙方最終約好4300元價格，但在完事後，林男自覺「不划算」，竟試圖將嫖資搶回來，更疑似對女子動粗。

女子見狀立刻大聲喊叫，蔡男等人則一擁而上控制林男並將他強押上車，並在車上拍下自白影片，以他的帳號傳到警專學生的LINE群組，並立即「刪除」，讓他無法收回訊息。

在影片中，林男先是自述名字、身分證字號和手機號碼，並坦承「開妹妹、搶妹妹錢還打妹妹」和吸毒，並唸出自己的警專學生編號，還遭一旁的黑幫嗆「你變態是不是」，並將其丟到桃園龜山一帶。

永和警方獲報後立刻調查，調閱監視器鎖定犯嫌，兵分多路持拘票將涉案的蔡男等7人逮捕到案，全案依妨害自由與傷害等罪偵辦，林男也已被警專開除學籍。

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