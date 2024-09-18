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3年狂賺459萬！陸26歲「王牌外送員」嚴重車禍　目前仍在搶救中

▲3年賺102萬外賣小哥疑遭車禍搶救中。（圖／翻攝自網易新聞）

▲3年賺102萬人民幣的外送員疑遭車禍搶救中。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一外送員陳思今年1月在短影音平台發布自己「送外送3年賺了102萬人民幣（約新台幣459萬元）」，引發諸多關注。9月17日，陳思驚傳出車禍，目前正在搶救中。據悉，陳思3年無休，每天輾轉在兩個外送平台，日均連續工作18小時，每月可掙3、4萬元，如此拼搏也是為早日還清負債。

據《後浪影片》報導，9月17日，26歲的陳思出車禍。據影片發布者表示，他車禍致腿部骨折，已進急診搶救室。

今年1月，據《中新經緯》報導，陳思在短影音平台發布自己「送外送3年賺了102萬（人民幣，下同）」，引發諸多關注，但也有不少網友質疑其收入的合理性。

他之後發影片回應稱，「都是一單單跑出來的，如果不是平台限時，能賺得更多」。陳思透露，他一天多的時候可以跑200多單，有時候180多單，「我出去跑一圈，最多能帶12單。」

26歲的陳思，國小未畢業，二十多歲創業失敗，負債來到上海，摸爬滾打3年，逆襲成為上海的「跑單王」之一。

陳思是江西撫州人，之前在老家開餐廳，為此向銀行貸款80萬元。據他所說，餐廳開了5個月後虧損嚴重，只得放棄。背負著貸款，陳思決定來上海闖闖看。

2019年陳思剛來上海時，在餐廳當廚師，月薪13000元。廚師幹了快1年的時候，他發覺送外送好像賺得更多，便也想嘗試一下。於是，2020年，他加入了外送員的隊伍，主業做廚師，副業送外送，「那時比現在還辛苦，一天大概就睡3個小時。」後來，陳思索性辭掉了廚師的工作，專職送外送。

「這3年多，我賺了102萬元」，陳思拿出手機展示了的收入，2023年8月，他在某外送平台的收入達4萬多元，同年9月收入25470元，10月收入19497元，11月收入25786元。

▲3年賺102萬外賣小哥疑遭車禍搶救中。（圖／翻攝自網易新聞）

從相關業內人士和平台方獲悉，陳思此前確實多次成為平台外送員中的月度「單王」，3年賺了102萬元也得到確認。

陳思目前已還清了開餐廳所貸的80萬元，但因在老家買房，還背著10萬元房貸。陳思坦言，自己把賺錢放在第一位，但希望大家不要模仿他這樣的工作強度，量力而行。

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