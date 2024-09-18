蝸牛小米粽中毒已3死！食藥署鎖定驗「5可疑物質」拚1周完成調查

▲台東原住民部落蝸牛小米粽食物中毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落傳出集體食物中毒案件，已經有12人送醫、3人死亡，目前懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。食藥署副署長林金富今（18）日表示，已經派員南下進行採檢釐清，疑似中毒物質，食材部分鎖定蝸牛、血桐葉、曼陀羅，另外也檢驗殺蝸牛用的聚乙醛、有機磷農藥，總計5種，化學物質初步分析2天可完成，整起案件預計一周內完成調查。

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▲ 蝸牛小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據了解，該部落一名83歲的劉姓老婦人自製了小米粽，並在內餡包入蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等，但17日當天自己食用後即出現不適症狀，雖然緊急叫救護車送醫，但還未到院就失去心跳，隨後宣告不治身亡。

部落親友治喪守靈時又吃了劉婦生前自製的蝸牛小米粽分食，還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，隨後不久即有多人陸續出現不適症狀送醫，包括劉婦在內，這起事故目前共造成12人中毒、3人死亡、4人命危。

林金富受訪表示，食藥署、疾管署上午已經派員南下，預計中午前抵達現場，將會同台東縣衛生局人員前往調查，食藥署將針對食餘檢體進行檢驗，釐清食物中毒案件。

林金富分析，目前案件共通點是都曾經吃「蝸牛小米粽」，所以初步要調查的包含涉案食材的蝸牛、血桐葉，另也懷疑是否有誤用有毒植物曼陀羅，其他還要檢驗化學物質包含殺蝸牛用的聚乙醛、有機磷農藥；若都現場調查發現其他可疑物質也會進行檢驗。其中化學物質檢驗比較快，應該可在2天有結果，其他物質則於1周內完成調查。

疾管署副署長羅一鈞表示，疾管署會協助現場調查，包含防疫醫師到台東後與北榮毒物專家會合，到台東馬偕醫院實際了解病人狀況，後續再前往部落訪查。另一方面，會協助接受衛生局的採樣的人體檢體，血液、尿液，會以通報案件方式送南港實驗室，再分送台大、北榮做毒物檢驗。