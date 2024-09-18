千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

▲宏泰集團林鴻南（左）與王婉玲（右）夫妻撕破臉互告，豪門婚姻內幕也隨之曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

千億豪門婚姻破滅！橫跨金融、建設產業的千億宏泰集團掌門人林鴻南與結縭25年的妻子王婉玲互告毀損、偷竊珠寶罪，本刊獨家訪問王婉玲，她首度揭露嫁豪門風光背後的苦水，指控林鴻南長期對她家暴又外遇；林鴻南也透過律師反控妻子長年酗酒，因婚外情失敗經常對他施以暴力。雙方雖然撕破臉，但王婉玲也自承仍愛林鴻南，希望對方有天能知錯回家，自己會等著他。

「我從頭到尾沒想過讓林鴻南難堪，25年的夫妻不應該這樣互相傷害，我一直在思考是不是我哪裡沒做好，讓婚姻走到今天這個地步？」宏泰集團掌門人林鴻南的妻子王婉玲接受本刊獨家採訪，談話過程中，她忍不住語帶哽咽。

王婉玲說，林鴻南婚後長期對她家暴又外遇，她手中還持有驗傷單，現在林鴻南不只堅持要告她，甚至要求法官對她從重量刑，「我毀損他的車是不對，但我當場就認錯而且願意全額賠償，他這樣真的讓我感到很心寒。」

遭妻子控訴外遇並家暴一事，林鴻南反擊，他委由杰論法律事務所說明：「雙方婚姻關係破裂是因為王婉玲自承對婚姻不忠，藉由職務之便與合作廠商外遇通姦長達數年，且長年酗酒，生活奢靡，後又因婚外情失敗而罹患身心惡疾，屢屢因情緒問題對林鴻南施以精神與肢體暴力行為，林鴻南同樣持有驗傷單為證。」

「王婉玲經年累月懷疑林鴻南與同仁外遇，不斷騷擾同仁，更迫使同仁監探林鴻南行蹤的瘋狂作為，致使許多同仁不堪其擾離職，現更濫行反覆起訴、虛構事實以詆毀林鴻南的名譽，顯見雙方已無理性討論空間。」

▲林鴻南透過杰論律師事務所發表聲明，同樣指控王婉玲外遇兼家暴。

遭控外遇在先的王婉玲則解釋，確實有一個廠商對她表達關心，但兩人從未逾越分際，見面次數一隻手數得出來，但林鴻南卻揪著她錄影，疲勞轟炸要她承認自己和該廠商的關係。

事實上，在雙方爆發爭執不久前，去年10月，林鴻南和王婉玲才帶著兒子一同出席在宏泰世界大樓舉辦的第七屆「堉璘台灣奉獻獎」頒獎典禮，鏡頭前3人仍有說有笑，時隔一年卻豬羊變色。

「我兒子是我們發生爭執的證人，他為官司出庭作證，我只告訴他一切如實陳述就好，其實他已經二十多歲了，不可能被誰影響，我也根本不知道他在庭上會說什麼，事後閱卷才發現，兒子在庭上說爸爸（林鴻南）從他小時候就外遇、家暴媽媽。」王婉玲說。

王婉玲哥哥王憲欽透露，林鴻南對妻子動粗的行為，就連在岳父、岳母面前也毫不收斂，王婉玲則說自己早忘了先生第一次動手是什麼時候，「有時候只要我講話比較番一點，他巴掌就過來，頻率大概一個月會發生一次。」

王婉玲表示，當林鴻南得知兒子證詞後相當生氣，將兒子叫去質問、訓斥一番，兒子也硬氣表達不一定要留在宏泰。不只兒子遭到林鴻南訓斥，王婉玲也說婚前就在宏泰任職至今已約30年，雙方互告後，公司就派人逼迫她簽下離職單。從公開資訊上也可發現，王婉玲原先擔任的群益證法人董事代表，也在同一時間點被撤換。

但林鴻南對此有不同說法：「長年來為避免子女捲入婚姻糾紛，我始終選擇隱忍退讓，不願公開王女士在婚姻中不堪的一面。然王女士卻得寸進尺，酗酒後即對家人情緒勒索，以自殘、教唆兄長打人或斷絕母子關係等言論進行恐嚇威脅，我長期籠罩在其情緒操控行為之下，早已身心俱疲。」

王婉玲則說，對方可以有100種說法，「但是事實只有一個，等官司結束後，會把清白還給乾淨的那一方，我認為這種口水戰，對雙方都很降格調。最重要的是我3個孩子都非常愛媽媽，我的人生已足夠。」這場豪門婚姻走到如此不堪局面，引起社會矚目。

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